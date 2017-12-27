日本准航母欲破禁升级 越界“配置”背后有何玄机

在日本首相安倍晋三二次上台执政满五年之际，25日，日本防卫省称将引进F-35B战机，将自卫队护卫舰“出云号”等“升级”改造为航空母舰。此举引发外界对日本偏离战后“专守防卫”方针的质疑，也让安倍政权孜孜以求的“修宪夙愿”，再度浮出水面。

购机！准航母破禁升级

据日媒报道，日本此次引进的F-35B战机可实现短距离起飞、垂直升降，方便搭载于甲板较航母狭窄、用于登陆作战的两栖攻击舰上，还具备不易被雷达侦测的先进隐形功能。这也令战机可用在日本西南诸岛中跑道较短的机场执行“警戒监视”任务，扩大活动范围。

为此，日本防卫省还将把“准航母”直升机护卫舰“出云”号及“加贺”号的舰首改造成涂上耐热涂料的甲板，并增设或改善航空燃料贮存缸和弹药库，方便搭载F-35B，使护卫舰俨然如“轻型航母”。

目前，日本政府内出现了把已决定引进的空军式样的42架F-35A部分变更为B型的方案，以及另外追加购买的方案，还考虑把相关内容写入明年后半年将修改的日本《防卫计划大纲》。

越界的“自卫”，暗藏何意？

据主张专守防卫方针的日本现行宪法规定，防卫能力不能超过自卫所需的必要最小限度，故禁止自卫队保有攻击型航母，这在日本历届政府中一直得到延续。由于搭载战机的舰艇即使是护卫舰，在军事上也被定性为航母，故安倍政府此举明显偏离了上述方针。

日本共同社也分析称，虽然安倍政府可能辩称这是用于“离岛防卫”或“舰队防卫”，属于防卫性而非攻击性，但它们终究是“轻型航母”，可对敌方基地发动攻击，有悖于专守防卫方针，预计将引起亚洲各国的高度警惕。

共同社还指出，日本政府此前已通过安保法案，解禁集体自卫权和扩大自卫队活动范围，也在几乎未经讨论下引进最新型装备，若再以“外部威胁”为由，无限制地增强自卫队装备和逐渐瓦解专守防卫，该做法显然不能被允许。

急推修宪？门槛很多

12月22日，日本政府批准2018财年政府财政预算案，其中防卫费达5.19万亿日元，连续6年创历史新高，主要用于反导和“离岛防御”。

日本《福井新闻》指出，购买远程导弹，将使日本具备攻击“敌方基地”的能力，这不可避免会受到批判，引发违反自卫队专守防卫原则的质疑。

今年，安倍还提出“修宪时间表”，在多重丑闻、东京都议会选举失败的接连打击下，果断解散众院，重新举行大选并获胜，确保了国会三分之二修宪势力，更计划于2021年任期结束前达成目标，完成谋划已久的修宪布局。

不过，在日本自民党修宪推进本部20日召开的全体会议上，该党内部在如何修改宪法第九条问题上显露分歧。安倍试图温和推进，在保留第九条原内容的基础上增加有关自卫队的内容，另一派则要求删除放弃战争条款。

日本共同社认为，虽然安倍政府力主通过了解禁集体自卫权的安保法和“特定秘密保护法”等，但修改和平宪法门槛较高，日本朝野政党形成共识是安倍面临的难题；执政联盟内部也认为，两种方案不利于统一意见的形成，安倍越是急于求成，可能越容易弄巧成拙。

执政前景：课题重重

《日本经济新闻》指出，安倍要修宪，能否获得民众支持还不好说。他必须首先在经济重建方面取得成绩，赢得民众的信赖。但在日本经济当前不景气的形势下，显然很有困难。此外，在即将于2018年举行的自民党总裁选举中，安倍将谋求三度连任。能否维持关系到内阁支持率的经济复苏态势，将成为关键课题。

日本经济新闻社11月实施的民调显示，关于希望安倍优先处理什么政策课题的提问，回答“养老金、福祉等社会保障改革”的人最多，占53%；然后是“消费税等税制改革”和“经济对策”，占35%，排在前面的均为与经济有关的政策。

而回答“修宪”的仅占13%，在十个问题中排在第9位。该社还指出，即使安倍在总裁选举中取得压倒性胜利，打消民众对其丑闻等的不信任感，也是他未来必须面对的课题。

此外，随着安倍凭国政选举五连胜构筑了“独大”体制、政治决策的速度变快的同时，也出现了揣测首相官邸意向的行政僵硬化问题，阻碍政权凝聚力的“离心力”已经产生；而2019年的统一地方选举、天皇退位及参院选举等多项政治日程，也是摆在安倍面前的重要课题。

中国外交部新闻发言人26日表示，有报道认为，日方要采取的举措可能违反日本宪法第九条。日本宪法第九条是日本战后走和平发展道路的重要法律保障和象征，也是日本面向国际社会作出的郑重承诺。中方敦促日方坚持“专守防卫”，坚持走和平发展道路，在军事安全领域慎重行事，多做有利于增进地区国家互信和地区和平稳定的事，而不是相反。(吴倩)

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