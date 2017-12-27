42%巴西女性遭到过性骚扰 专家：实际比例或更高

据南美侨报网报道，民意调查机构Datafolha近日公布的数据显示，42%的巴西女性受访者称遭到过性骚扰。

据悉，本次调查于11月29日、30日进行，对1427名16岁以上的巴西女性进行了调查，误差幅度为2个百分点。

虽然42%的数字已经很高，但实际的比例很可能会更高。专家认为，由于不知道什么是性骚扰或者害怕受到谴责，有些女性的回答并不准确。非政府组织“ActionAid”曾经做过的调查显示，86%的巴西女性在公共场合中遭到过性骚扰。

此外，Datafolha的数据显示，在16至24岁的年龄段之间，称遭到过性骚扰的比例更高(56%)。29%的受访者称在街道上遭到过性骚扰，此外还包括在公共交通中(22%)、工作场合(15%)、学校(10%)以及家中(6%)。

在巴西中西部地区，女性遭受性骚扰的概率更高，50%的受访者称遭到过性骚扰，其次是东南部地区(49%)、北部地区(40%)、南部地区(37%)和东北部地区(34%)。另外，在人口超过50万以上的城市中(57%)也更容易遭到骚扰。

从肤色来看，黄种人(49%)称受到性骚扰的比例更高，其次是黑人(46%)、棕色人种(45%)和白人(40%)。

此外，学历、收入也会对数据产生影响。数据显示，在更富裕人口(收入高于最低工资的10倍)中，58%的女性称遭到过性骚扰。在较贫困人口(收入低于最低工资2倍)中，38%的受访者称遭受过性骚扰。

尽管如此，专家解释称这一数据很可能存在出入，因为贫困人口对性骚扰的定义不太了解，也更害怕遭受谴责。

(责编：樊海旭、常红)