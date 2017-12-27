绝对抓不到的抓娃娃机？ 日游戏中心人员涉诈骗被捕

据日媒报道，日本大阪府警于23日宣布，因把抓取式游戏机(通称抓娃娃机)设定为无法抓到奖品从而骗取顾客钱财，而以涉嫌诈骗为由，将在大阪Minami及京都市运营游戏中心的“Amusement Trust”社长·嫌疑人大平刚史(33岁)及从业人员等人共6名男女逮捕。

据府警透露，这是全国首次因涉嫌利用抓取式游戏机进行诈骗而实施的逮捕。

据府警保安课透露，大平嫌疑人等人在12月上旬，在位于大阪Minami的2家店铺内，将抓取式游戏机设定为无法抓到奖品的情况下，对4名女性客人说“一定能抓到，现在放弃太可惜”等，从而骗取约共计47万日元(约合人民币2万7300元)的嫌疑。

据悉，一部分从业人员承认嫌疑并表示“手法是社长教的”，而大平嫌疑人则否认称“没有下过指示”。

奖品为高价游戏机或平板电脑等，每回费用为500至1万日元(约合人民币29至580元)。在从业人员实际演示过抓取奖品后，便更改设定。

据悉，府警认为，自2015年以来，共收到30件左右有关“完全抓不到奖品”的咨询，受害金额达到600万日元(约合人民币34万8200元)。

(责编：樊海旭、常红)