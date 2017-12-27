韩媒：韩在阿联酋推进韩国产拦截导弹试验场建设

据韩国《中央日报》报道，阿联酋首都阿布扎比一位消息灵通人士表示，韩国政府正在与阿联酋政府强化包括拦截导弹系统在内的尖端武器系统领域的军工合作。

该人士称，“有关两国国防合作的协商正在快速进行，其中包括对正在开发中的‘拦截导弹系统’在阿联酋当地的测试，而这也是韩国型导弹防御(KAMD)体系的一部分”。

据报道，在韩国型导弹防御体系方面，韩阿两国可合作领域是在高度为20至40公里的高空拦截敌方弹道导弹的地对空导弹(M-SAM)，因为上个月韩国防御产业促进委员会决定允许韩国型导弹防御体系的核心武器投入批量生产。

据悉，这一决定目前还处于初期阶段，目标是在2022年完成高度为60公里的防御用远程地对空导弹的开发。

阿布扎比当地的消息灵通人士表示，“韩国与阿联酋之间的导弹防御合作基本已经进入了最后阶段”，“韩国正在推进的韩国型导弹防御体系核心的拦截导弹，在阿联酋当地进行测试一事的商议也在迅速推进”。

他还表示，“韩国国内导弹试验场比阿联酋广阔的沙漠地带小，并且担心周围居民受到噪声影响，但阿联酋的环境较好，并且在实际操作美国产拦截导弹爱国者方面有着丰富的经验”。

对于拦截导弹，韩国政府重要负责人表示，“中程地对空拦截导弹仅停留在韩国国内试验的阶段”，“如果可以在阿联酋进行红外线传感器的测试等，对于其进军海外市场也将有所帮助”。

韩国防御产业界一名相关人士表示，“韩政府的确正在与阿联酋在核心防御产业合作层面推进针对拦截导弹的性能测试等”，“但是现在无法掌握具体的进展情况”。该相关人士还表示，“与中东国家的防御产业合作非常敏感，因此两国政府都还没有进行公开表态”。

(责编：樊海旭、常红)