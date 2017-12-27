每一次呼吸都是文学的气息（驻外记者手记）

圣诞新年期间，我问波兰朋友皮特，最希望收到什么礼物？他说：“书吧！”

这个回答并不让人意外。波兰人热爱阅读，而且认为书比玫瑰花实用，比香水容易挑选，比巧克力更个性化。每逢节庆日，为亲朋精挑细选一本书，成为很多波兰人的首选。

在首都华沙，几乎每隔几百米就有一家书店，每家大型商场里都有一两家占地面积不小的书店。地铁中、公园里、公交车上，大约一半波兰人都在低头阅读。我乘出租车时发现，车门上会插着一本小说，司机在等人时，随手就翻两页。波兰西南部城市弗罗茨瓦夫2015年9月起开始实行市民乘坐公交车时读书即可免票的政策，市民的读书热情被大大激发，多个城市纷纷效仿。

在被誉为“文学之都”的克拉科夫，每一次呼吸都是文学的气息。这里每年举行波兰规模最大的书展和两个国际文学节，剧院、教堂和博物馆也经常举办文化活动。节日里，城市上空久久回荡着诗歌的诵读声。

波兰人爱读书，政府的作用功不可没。自2012年起，波兰政府开始把9月初某一天设定为“国家阅读日”。波兰总统办公室会提前组织民众进行网络投票，选出一本波兰文学作品作为必读书籍。活动当天，政府官员和公众人物带头在广场上大声朗诵该作品。波兰总统甚至在视频中现身，鼓励民众多读好书。

随着时代的进步，波兰人的阅读形式也在与时俱进。新生代波兰人已经把互联网作为分享知识和碰撞思想的新平台。据波兰一家博客媒体的调查，超过300万15岁以上的波兰人每天都在阅读博客，30万以上的波兰儿童定期阅读博客，18万人自己写互联网日记，近16万人会留言评论他们在线阅读的文章。

珍爱图书，重视知识，波兰在图书界的地位也获得了世界的认可。今年8月，国际图书馆协会联合会在弗罗茨瓦夫举行了世界图书馆与信息大会，来自120个国家的约3100名图书管理员出席。

波兰人为何如此看重阅读？曾经失去的人，往往最懂珍惜。国家亦然。波兰历史上三次被瓜分，一度在地图上消失123年；二战中，华沙85%以上的建筑被摧毁。特殊的历史经历，锻造了波兰人的民族自尊心，也促使波兰人常怀忧患意识，尤其注重民族团结、意志凝聚和文化传承。在波兰人的意识里，文化是保持国家认同、抵御外敌入侵的重要力量。

波兰迄今已经诞生了四位诺贝尔文学奖得主。其中，历史小说家亨利克·显克维奇在《你往何处去》中写道：“欢乐好比美丽，住在看见它的人眼中。”波兰人看见了阅读的美丽，也在享受阅读带来的欢乐。在阅读中所传承的文化自信，也赋予这个国家继续前行的力量。

《 人民日报 》（ 2017年12月27日 22 版）

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