日本反思新干线安全检查制度

对于本月中旬日本新干线险些出现重大安全事故，日本西日本铁路公司社长来岛达夫日前在记者会上表示，“辜负了大家对新干线安全性的信赖。”国土交通大臣石井启一12月22日表示，“这是稍有一点差错将会酿成不可估计后果的重大事故”，有必要考虑对新干线车辆检查制度进行修改。

12月11日下午，载有约1000人的新干线列车“希望34号”从日本福冈县博多站开往东京站，以300公里的时速行驶，尽管车内出现了异味和异常声音，但驾驶人员并未立即停车检查，而是继续行驶了3个小时。停车检查时发现，新干线底部车架出现一条长达14厘米的裂缝，仅有3厘米保持连接。技术人员称一旦断裂将酿成脱轨事故，后果不堪设想。多家日本媒体认为，这让持续半个多世纪的日本新干线“安全神话”受到巨大冲击。

1964年，日本开通了从东京到大阪的高速铁路——东海道新干线，后来又不断开通其他新干线。新干线不仅是日本交通大动脉，也是日本科技水平和现代化程度的象征。半个多世纪以来，新干线几乎没有发生因技术原因造成的事故，日本政府更是以安全性强为卖点向各国推销新干线。

自2001年日本运输安全委员会成立以来，新干线曾发生过3次脱轨事故，但原因都是地震。此次虽然并未造成人员伤亡，但事故惊险程度让很多日本民众倒吸了一口凉气。据了解，故障车辆产于2007年，今年2月曾进行拆卸检查，事故当天也对这辆车进行过目测检查，均没有发现异常。

日本媒体认为，定期检查也未能发现裂缝，说明检查制度存在问题。截至目前，列车底盘出现裂缝的原因尚未明确。有分析认为，造成裂缝的原因可能是焊接不良，也可能是底盘设计缺陷导致强度不足，还有观点认为，可能是钢材质量不合格。

工作人员已经发现异状，列车却能继续行驶，这一点遭到民众诟病。舆论认为，新干线在安全管理和运行制度方面存在着巨大漏洞。西日本铁路公司内部人士称“新干线存在一种不能晚点的深层心理”，西日本铁路公司车辆较少，如果停车检查的话，调配车辆比较困难，将造成大规模的晚点现象。

日本普通铁道交通最近也事故频现。11月，东京的东急田园都市线电气系统出现故障。12月16日，横滨的JR京滨东北线发生电线故障，导致22万人出行受到影响。日本媒体分析认为，出现这种状况的主要原因是设备老化和维修现场工作人员技能低下。日本很多铁路设备安装于上世纪七八十年代，30多年没有更新，导致经常出现故障。日本大学特任教授中村英夫表示，铁路技术很多都需要通过日常的工作一点一点地掌握，但现在这种“传帮带”没能做好。例如，东日本铁道公司1/4员工的年龄在55岁以上，40多岁的员工数量非常少，导致人才出现断层。

“出现这些问题，一个重要的原因是日本人口少子老龄化日益严重。有经验的技术工人相继退休，年轻人技术尚未成熟，日本原有的生产管理模式已经不能继续维持下去。”一名不愿意透露姓名的日本资深媒体人士对本报记者说。

（本报东京12月26日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月27日 22 版）

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