中方敦促日方在军事安全领域慎重行事

本报北京12月26日电 （记者万宇）针对近期涉及日本军事安全领域动向的相关报道，外交部发言人华春莹26日在例行记者会上表示，中方敦促日方坚持走和平发展道路，在军事安全领域慎重行事。

有记者问：据报道，日本计划引进F—35B战机并将直升机护卫舰“出云”号改造为航空母舰。中方对相关动向有何评论？是否担心亚洲掀起新一轮军事竞赛？

华春莹表示，由于历史原因，日本在军事安全领域的动向一直受到亚洲邻国和国际社会高度关注。“我注意到有报道认为，日方要采取的举措可能违反日本宪法第九条。日本宪法第九条是日本战后走和平发展道路的重要法律保障和象征，也是日本面向国际社会作出的郑重承诺。”

华春莹说，中方敦促日方坚持“专守防卫”，坚持走和平发展道路，在军事安全领域慎重行事，多做有利于增进地区国家互信和地区和平稳定的事，而不是相反。

“近年来，我们听到日本官员多次表示，日本是一支和平的力量。希望日方将有关表态真真切切地落实到政策和行动中去。”她表示。

《 人民日报 》（ 2017年12月27日 22 版）

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