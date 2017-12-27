首次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话举行

新华社北京12月26日电 （记者吴嘉林）首次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话26日在北京钓鱼台国宾馆举行。外交部长王毅主持对话，阿富汗外长拉巴尼、巴基斯坦外长阿西夫出席。

王毅表示，阿富汗、巴基斯坦是中国的传统友好邻邦和战略合作伙伴，三国山水相连，利益相融、人文相通。当前，阿富汗处在关键转型期，政治和解与经济重建任重道远。巴基斯坦进入维护稳定和推进发展攻坚期，需要良好外部环境。中国正在积极推进“一带一路”建设，视阿、巴为重要合作伙伴，愿为阿、巴和地区稳定、安全和发展作出积极努力。在此背景下，中阿巴三方合作应运而生，将有力促进三方协调合作，维护三方共同利益。

王毅说，中共十九大提出构建人类命运共同体，强调中国将按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针深化同周边国家关系，积极促进“一带一路”国际合作。这为中阿巴三方加强合作注入了新的强劲动力。中阿巴三方外长对话应遵循相互尊重、平等协商、友好合作、互利共赢、科学务实、循序渐进的原则，致力于实现以下目标：一是帮助阿巴改善和发展关系，为双方建立互信和深化合作注入正能量。二是支持阿富汗和平重建与和解进程，早日实现“阿人主导，阿人所有”的广泛包容政治和解。三是加强三方安全合作，共同打击一切形式的恐怖主义。四是促进“一带一路”国际合作，探讨三国互联互通和经济融合的有效途径。

拉巴尼和阿西夫祝贺中共十九大胜利召开，表示阿富汗和巴基斯坦高度赞同习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，期待中国为世界和平与发展作出更大贡献。两国感谢中国长期以来为帮助阿、巴发展和促进地区稳定所做的努力，赞赏中方倡议举行此次三方外长对话，同意在此机制下围绕“政治互信与和解”“发展合作与联通”“安全合作与反恐”三大主题推进三方合作。拉巴尼和阿西夫表示，中国是阿、巴传统友好邻邦，两国均致力于发展同中国的睦邻友好关系，感谢中国为帮助阿、巴建立互信，改善关系发挥积极作用。阿、巴均反对一切形式的恐怖主义，支持三国加强反恐协调与合作。习近平主席提出的“一带一路”倡议有利于促进地区国家共同发展，愿以此次对话为契机，推进三国在“一带一路”框架下的互联互通和务实合作。

对话发表了《首次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话联合新闻公报》。

对话后，三国外长共同会见了中外记者。

《 人民日报 》（ 2017年12月27日 22 版）

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