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红色学习“加油包” 打包分享“十九大”

2017年12月26日14:30  来源：人民网
 

为全力推动党的十九大精神在基层落地生根，进一步增进十九大精神宣讲的全面性、系统性，青海省西宁市大通县委组织部积极组织开展党的十九大精神“十进”活动，为百名基层一线不同行业中勤于学习、爱岗敬业、作风扎实的优秀党员分别发放包含“党章、党徽、十九大报告、十九大党章修正案学习问答、党的十九大报告学习辅导百问、党的十九大报告辅导读本”等“红色资料”在内的红色学习“加油包”，将党的十九大精神送进机关、学校、市场，带入农村、社区、企业等领域。

在发放“加油包”过程中，县委组织部领导干部结合不同行业特点，以贴近基层、贴近生活的方式对十九大精神核心内容进行重点宣讲，在农村紧紧围绕“乡村振兴战略”与党员群众炕头话“小康”，在企业紧密结合“劳模精神、工匠精神”与一线工人车间聊“创新”……一个个小小的红色学习“加油包”成为了十九大精神在领导干部和基层党员间传递的纽带，一个个小小朴实的宣讲镜头构成了学习贯彻十九大精神的别样画卷！

“加油包虽小，承载的内容可不少！弄懂吃透十九大精神是带领乡亲们脱贫致富的前提，我一定不会辜负组织的期望，将十九大精神学习好、宣传好、贯彻好！”老党员马富贵双手接过红色"加油包”时感动地说。（ 王志强）

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)
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