海内外众星聚力公益 助推“绘出新声”项目

人民网讯 由中国听力医学发展基金会发起的“爱乐融聆听计划”12月25日圣诞节正式推出了“绘出新声”公益项目，海内外众星齐聚担任“爱乐融聆听计划”爱心大使，呼吁大家共同关注“天线宝宝”，助力听障儿童康复成长。

“爱乐融聆听计划”是中国听力医学发展发展基金会设立的公益基金，旨在为贫困听障儿童提供立体化、全方位的救助，开展关爱听障儿童的公益活动，倡导全纳教育的理念。“天线宝宝”是特教老师对已经植入人工耳蜗的听障儿童的爱称，他们通过数月至两年不等的康复训练，基本能与普通人正常交流。

此次由吴克群、苗苗、徐海乔、冯建宇、魏巡、水原希子、迪玛希、郑容和等明星爱心大使与听障儿童将共同推出“绘出新声”公益T恤展开义卖，T恤图案设计来自爱心大使与听障儿童合力创作的画作，义卖所得将用来支持听障儿童的康复教育资助和耳蜗设备维护。

目前，“绘出新声”公益项目已在腾讯公益、新浪微公益同步上线，爱心网友可选择不同款式的T恤奉献爱心。此外，项目已在北京、上海、广州、深圳、天津、成都、杭州和苏州8个城市25家商场LED屏连续7天滚动播放，共同助力“天线宝宝”回归社会。

“爱乐融聆听计划”救助范围已覆盖河北、山东、云南、辽宁等20余省份的200多家听力语言康复机构。Pink Eyeshot Studio作为此次活动的策划团队也表示将全力支持和推动公益活动，未来，相信在众多爱心大使的关注和支持下，会有更多社会力量加入关爱听障儿童的行列，共同守护听障儿童的未来。

(责编：朱欣(实习生)、常红)