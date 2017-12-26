原标题：通讯：爱吃西瓜的北极熊迎来２７岁生日

新华社新加坡１２月２６日电 通讯：爱吃西瓜的北极熊迎来２７岁生日

新华社记者王丽丽

２６日，新加坡动物园冰冻苔原展区，北极熊伊努卡爬上水池中的一块浮冰，悠闲地把放在上面的大块儿西瓜吃得干干净净。当天是伊努卡２７岁生日，动物园工作人员为它举办了一场别开生面的生日会。

伊努卡的饲养员黄伟文介绍说，伊努卡是世界上第一头出生在热带地区的北极熊，它非常爱吃西瓜。

生日会上，除了西瓜，动物园工作人员还特地为伊努卡准备了一个琼脂蛋糕，里面铺满了它最爱吃的鲑鱼。伊努卡先把鲑鱼挑出来大快朵颐，然后又爬上浮冰大啃西瓜，最后吃起了蛋糕。当天，动物园还为伊努卡准备了一个蓝色的“红包”，里面装着蓝莓。

去年伊努卡的生日会上，动物园也为它准备了西瓜，还有猕猴桃、草莓、苹果等水果，并特地为伊努卡搭配了佐餐的小冰块。软糯的琼脂蛋糕今年是首次出现。动物园方面表示，这一方面是为了迎合伊努卡口味的变化，另一方面也是适应伊努卡日渐退化的牙齿。

伊努卡出生于１９９０年，父母分别来自加拿大和德国，而它却是一只土生土长的新加坡北极熊，也是新加坡动物园的人气明星之一。

今年伊努卡的生日会吸引了４００多名观众，他们早早聚集在冰冻苔原展区等着一睹伊努卡的尊容，而忙着玩冰球的伊努卡却姗姗来迟。在伊努卡爬上浮冰与观众们见面时，大家齐声为它唱起生日歌。

黄伟文是动物园负责照顾伊努卡的工作人员。他小时候就是伊努卡的“粉丝”，３岁时第一次见到伊努卡就难以忘怀。后来，他从国外读完商科专业回到新加坡，申请来动物园工作照顾伊努卡，并最终如愿以偿。

黄伟文告诉观众，一个由６人组成的团队精心照顾目前体重达５１６公斤的伊努卡，确保它食用的肉类、蔬菜和水果新鲜、干净，还要确保蔬菜上没有菜虫。

据新加坡动物园介绍，野生北极熊的平均寿命为１５岁至１８岁，圈养环境下北极熊的平均寿命是２５岁。２７岁的伊努卡相当于人类７０多岁。伊努卡目前受到关节炎和牙齿退化等问题的困扰，动物园为它制订了特别护理计划，并定期对其进行健康检查。

动物园方面表示，最近几个月伊努卡白天休息得更频繁，对食物也比之前挑剔。由于新加坡与北极气候差别太大，为伊努卡营造宜居环境投入很大，所以未来不会再饲养北极熊。

“伊努卡”在爱斯基摩语中意为“沉默的追踪者”。伊努卡出生后，新加坡动物园为它发起了征名活动，吸引了一万多人参与。伊努卡的“粉丝”们都希望，这头出生在热带、爱吃西瓜的北极熊，能够给他们带来更多欢乐。

(责编：刘洁妍、王欲然)