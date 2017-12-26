原标题：美国杂志“全白”女星封面惹争议

据美国媒体２５日报道，《洛杉矶时报》的杂志《Ｔｈｅ Ｅｎｖｅｌｏｐｅ》上周发行的刊物封面在社交媒体上引发批判浪潮，因为封面刊登的６位颁奖季热门女星是清一色的白人。

封面上的６位女星是杰茜卡·查斯顿、安妮特·贝宁、戴安娜·克鲁格、绍伊尔丝·罗南、玛戈·罗比和凯特·温斯莱特。封面上的配文是“焦点的转移：女演员改变了许多故事的讲述方式”。

美国作家丽贝卡·卡罗尔２２日在推特上发文，将矛头指向照片上的查斯顿。“一向直言不讳为平权发声的查斯顿怎么会拍这种照片，而且毫不为这种公然的排他性而感到羞辱？”

虽然有些网民也为查斯顿说话，认为这是杂志编辑的决定，不能让查斯顿当替罪羊，但仍有不少批评人士认为，有人找她拍这样一张杂志封面时，本来就应该拒绝。

之所以把矛头对准查斯顿，是因为她在好莱坞一直倡导平权和包容性。这名女星２４日终于在社交媒体上发声，她没有直接回应对自己的批评，只是表达了对“全白”封面的不满。“这张宣传女性主演电影的照片里没有一位有色人种女性，这是一个令人难过的画面，好莱坞在讲述故事方面需要更加包容。”

好莱坞颁奖季期间的“黑白”之争近年尤为突出。美国社会对“全白奥斯卡”和美国影视业缺乏族裔多元性的讨论也一直在继续。前两年一直饱受“太白”诟病的奥斯卡奖２０１７年出现改变，最佳男女配角奖都颁给了黑人演员，最佳影片也给了由众多黑人演员出演的剧情片《月光男孩》。

(责编：刘洁妍、王欲然)