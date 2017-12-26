原标题：美公司发布２０１７年２５个“最烂”密码

新华社北京１２月２６日电 在网络个人信息保护形势日益严峻的今天，密码依然是人们保护自己各种账户安全的主要方法之一。美国“飞溅数据”网站每年都会基于数百万份泄露密码数据发布年度最不安全的２５个密码。２０１７年，“１２３４５６”继去年摘得该榜“桂冠”后再度位居榜首。

据该公司发布的报告，２０１７年最不安全密码排名前五位的是，“１２３４５６”、“ｐａｓｓｗｏｒｄ”、“１２３４５６７８”、“ｑｗｅｒｔｙ”和“１２３４５”。报告说，“ｐａｓｓｗｏｒｄ”尽管是前五名中唯一一个不符合键盘模式的密码，但这个密码依然“烂极了”，使用自己姓氏及一切字典中可以查到的规范词语作为密码都不是明智的选择。

报告警告说，很多人以为在规律单词中加一个数字会让自己的密码更安全，但安全程度实际上取决于数字的位置。例如，很多人将“ｐａｓｓｗｏｒｄ”中的字母ｏ替换成数字０，更改后的“ｐａｓｓｗ０ｒｄ”也排在最烂密码的前２０位。

此外，很多人图省事，在多个网络账户使用同一个密码，而一旦一个网站的个人数据泄漏，用户的所有账户都面临风险。报告建议可以使用一些密码管理应用程序，或者手机短信验证码等方式，当然最重要的第一步就是不要使用那些常见的“最烂”密码。

(责编：刘洁妍、王欲然)