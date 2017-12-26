原标题：俄大选普京一枝独秀 反对派恐难构成挑战

新华社北京１２月２６日电 （全球热点）俄大选普京一枝独秀 反对派恐难构成挑战

新华社记者

俄罗斯中央选举委员会２５日拒绝将有犯罪前科的反对派领导人阿列克谢·纳瓦利内登记为明年３月１８日的总统选举候选人。

从当前大选选情看，现任总统普京胜选连任几无悬念。对于反对派方面缘何缺乏有力的竞争者，普京认为，大多数反对派人物专注于“制造噪音”，并未拿出造福俄罗斯的竞选施政纲领。

【新闻事实】

俄罗斯中央选举委员会２５日全票驳回纳瓦利内寻求参加２０１８年总统大选的申请，理由是他今年２月因挪用公款被判监禁，虽缓期执行，但已无资格参选总统。

纳瓦利内称，这一判决具有政治动机，呼吁抵制大选。作为俄罗斯著名反对派领导人，纳瓦利内以“反腐”著称，近年来官司缠身。

普京本月早些时候宣布参加大选，如果获胜，他将执政至２０２４年。他在回应“为什么俄罗斯缺乏有力的反对派领导人”时说，目前大多数反对派人物专注于“制造噪音”，而非拿出造福俄罗斯的真正纲领。

俄罗斯民调机构１１月发布的一项民调显示，８１％的民众认为普京“干得好”，８０％的民众选择信任普京。分析人士认为，鉴于普京执政根基稳，民意支持度高，他在明年选举中获胜几无悬念。

【深度分析】

与普京相比，纳瓦利内与其他反对派政治人物都未能提出符合俄罗斯社会现实、切中要害、可行性的竞选施政纲领。

反观普京，他在竞选活动正式开始后发表了一系列纲领性言论，阐述俄罗斯面临的主要任务，即保障发展、消除贫困人口、促进经济增长、面向未来。这些纲领性表态回应了民众对于提高经济、改善民生的迫切要求，为支持他的选民注入强心剂。

此外，普京领导的俄罗斯对待西方的强硬态度和对叙利亚的果断军事行动等一系列举措体现了俄大国地位。俄罗斯社会经历了民族认同感和爱国热情高涨的社会思潮，而反对派在这一波社会思潮中被同化，基本失去了发声的机会。

其他一些政党，如俄罗斯联邦共产党、公正俄罗斯党、自由民主党等，他们的执政方向与普京并无根本差别。

【第一评论】

俄总统选举体现民意。在乌克兰危机后，普京的支持率一度高达９０％，一直保持高位。即便在西方对俄制裁造成经济衰退、民众生活水平下降的情况下，普京也深受民众支持。

普京如获连任，其未来６年的执政之路任重道远。对内，他需肩扛重担，直面经济发展、腐败等问题的挑战；对外要与西方缓和关系，为俄经济增长创造良好外部条件，其表现将倍受关注。

【背景链接】

俄总统选举将于２０１８年３月１８日举行。除普京外，目前还有十多人已宣布参加明年的总统选举，其中包括曾多次参选的自由民主党领导人日里诺夫斯基，亚博卢党创始人亚夫林斯基，增长党领导人季托夫，俄罗斯政治家索布恰克之女、真人秀节目制作人索布恰克等。（记者：赵嫣、孙萍、丁宜；编辑：孙浩、王丰丰）

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