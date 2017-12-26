利比里亚总统选举进行第二轮投票

人民网约翰内斯堡12月26日电 （记者李志伟）蒙罗维亚消息：利比里亚26日举行总统选举第二轮投票，前世界足球先生乔治·维阿与副总统约瑟夫·博阿凯角逐总统宝座，胜者将开启6年的总统任期。

博阿凯作为执政党团结党的候选人参选。维阿作为民主变革大会的候选人参选。维阿曾于2005年、2011年两次竞选总统，均输给了现任总统瑟利夫。10月10日首轮投票中，维阿与博阿凯分别获得38.4%和28.8%的选票，列前两位，进入第二轮投票。

此次利比里亚有资格投票的选民约210万人。选举结果将于投票站关闭后48小时内公布，新总统将于明年1月就任。

利选举一波三折。原定于11月7日举行的第二轮投票延迟，原因是首轮得票第三的候选人向最高法院提起诉讼。利最高法院12月7日作出裁决，拒绝取消首轮投票的结果，第二轮投票定于12月26日举行。

2002年利比里亚内战导致25万人死亡。2014年，利遭受严重的埃博拉疫情，超过5000人死于埃博拉。2014年至2016年，利比里亚经济均出现衰退。分析人士称，无论是维阿还是博阿凯当选新总统，都需要将经济建设放在首位，避免出现动乱。

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