人民网>>国际

利比里亚总统选举进行第二轮投票

2017年12月26日20:06  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡12月26日电 （记者李志伟）蒙罗维亚消息：利比里亚26日举行总统选举第二轮投票，前世界足球先生乔治·维阿与副总统约瑟夫·博阿凯角逐总统宝座，胜者将开启6年的总统任期。

博阿凯作为执政党团结党的候选人参选。维阿作为民主变革大会的候选人参选。维阿曾于2005年、2011年两次竞选总统，均输给了现任总统瑟利夫。10月10日首轮投票中，维阿与博阿凯分别获得38.4%和28.8%的选票，列前两位，进入第二轮投票。

此次利比里亚有资格投票的选民约210万人。选举结果将于投票站关闭后48小时内公布，新总统将于明年1月就任。

利选举一波三折。原定于11月7日举行的第二轮投票延迟，原因是首轮得票第三的候选人向最高法院提起诉讼。利最高法院12月7日作出裁决，拒绝取消首轮投票的结果，第二轮投票定于12月26日举行。

2002年利比里亚内战导致25万人死亡。2014年，利遭受严重的埃博拉疫情，超过5000人死于埃博拉。2014年至2016年，利比里亚经济均出现衰退。分析人士称，无论是维阿还是博阿凯当选新总统，都需要将经济建设放在首位，避免出现动乱。

(责编：刘洁妍、王欲然)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

2017：中国外交 成就非凡 2017年，可谓中国外交承前启后的一年。这一年，中国与世界的良性互动开启了新篇章，中国外交取得的成就以及中国对世界的贡献，均堪称“非凡”。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

一个大党：与更加美好的世界 2017年，对于中国和世界，注定是不平凡的一年。 这一年，中国共产党提出的建设人类命运共同体的理念在全世界家喻户晓；这一年，中共中央总书记习近平倡导的“一带一路”赢得了更多的知音；这一年，中国共产党召开的第十九次全国代表大会受到各国的高度关注；这一年，世界上120多个国家近300个政党和政治组织的领导人共600多名中外代表齐聚中国，与中国共产党一道擘画地球未来的发展蓝图。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved