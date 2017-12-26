外交部：敦促日方坚持“专守防卫” 在军事安全领域慎重行事

人民网北京12月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。

实录如下：

问：据报道，22日，热带风暴“天秤”袭击菲律宾棉兰老岛，引发洪水、山体滑坡和泥石流等次生灾害，迄已造成约200人死亡，159人失踪，7万多人无家可归。中方是否向菲律宾致慰问电？中方是否将向菲律宾提供救灾援助？

答：近日，菲律宾南部地区遭受热带风暴“天秤”袭击，造成重大人员伤亡和财产损失。习近平主席已致电菲律宾总统杜特尔特表示慰问。中方愿为菲方救灾积极提供力所能及的帮助。相信在菲律宾政府领导下，菲灾区人民一定能够尽快战胜困难、重建家园。

问：据报道，11月中国向朝鲜出口石油数据显示，中国该月没有向朝鲜出口任何石油制品，包括飞机燃油。中方能否证实？

答：我不掌握你提到的具体情况。作为原则，中方一贯全面、准确、认真、严格执行安理会有关涉朝决议。我们已建立起一套行之有效的运作机制和作法。

问：据印度媒体报道，最近西藏自治区发生的地震和山体滑坡影响了布拉马普特拉河水质。中印双方是否在最近的会谈中讨论了此事？

答：根据中方有关部门初步核实，基本判断你说的问题为靠近中印边界东段争议区的偏远无人地区自然因素导致，不是人为事故。我们注意到，印方专业部门也对此作了分析和澄清。希望印方媒体不要在事实尚不明确的情况下进行猜测。同时，中方会通过既有渠道与印方就跨境河流问题保持沟通。

问：据报道，日本计划引进F-35B战机并将直升机护卫舰“出云号”改造为航空母舰。中方对相关动向有何评论？是否担心亚洲掀起新一轮军事竞赛？

答：由于历史原因，日本在军事安全领域的动向一直受到亚洲邻国和国际社会高度关注。我注意到有报道认为，日方要采取的举措可能违反日本宪法第九条。日本宪法第九条是日本战后走和平发展道路的重要法律保障和象征，也是日本面向国际社会作出的郑重承诺。

我们敦促日方坚持“专守防卫”，坚持走和平发展道路，在军事安全领域慎重行事，多做有利于增进地区国家互信和地区和平稳定的事，而不是相反。近年来，我们听到日本官员多次表示，日本是一支和平的力量。希望日方将有关表态真真切切地落实到政策和行动中去。

(责编：刘洁妍、常红)