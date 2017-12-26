法国民间积极推动“一带一路”倡议

由中法民间人士组成的“国际一带一路促进联盟”在巴黎成立（图片：黄赛）

人民网巴黎12月26日电（何蒨） 法国民间积极推动“一带一路”倡议在当地社会的交流。为了加强法国民众对这一倡议的了解，一个由中法民间人士组成的“国际一带一路促进联盟”在巴黎成立，并于12月21日举办了首届交流合作联谊会。联盟主席雅克·施密纳德也是法国团结与进步党主席，始终关注并支持中国“一带一路”倡议的发展。

在此次合作联谊会上，雅克·施密纳德做了联盟开幕演讲，指出“一带一路”倡议的重要意义。中国驻法国大使馆科技处公使衔参赞孙玉明、全法中国科技工作者协会理事长陈勇、中国南航法国总经理朱瑾亮、法国高盛集团中国部负责人高彬等分别发言，表达对联盟成立的祝贺。

“国际一带一路促进联盟”将积极通过民间力量，在国际上宣传推广“一带一路”倡议，并通过联盟的信息交流平台，鼓励和促进相关国家的合作交流，在相互尊重的基础上开展文化交流，在共赢的原则下加强经济合作，为维持世界和平、促进各国经济繁荣做出积极贡献。

“国际一带一路促进联盟”是一个在法国注册的非赢利公益民间组织，目的在于组织国际民间力量积极回应中国提出的“一带一路”倡议。在联谊会上，联盟还专门介绍了中国“一带一路”倡议在非洲取得的成就，并就明年在上海举行的首届中国国际进口博览会做了介绍，本次联盟的首届联谊会也得到了法中协会的友情支持。

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