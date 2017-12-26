原标题：巴西建筑巨头腐败案震动拉美政坛

新华社墨西哥城１２月２５日电（国际观察）巴西建筑巨头腐败案震动拉美政坛

新华社记者裴剑容

巴西最大建筑公司奥德布雷希特公司腐败案过去一年来在拉美政坛引发一连串“地震”，多国政界高层人士牵连其中。

分析人士指出，腐败已成为阻碍许多拉美国家实现社会公平和可持续发展的顽疾之一。如不能从制度上加以根治，这一问题将持续影响这些国家的政治稳定和经济发展。

多国牵连其中

奥德布雷希特公司曾在拉美建筑业独占鳌头。２０１６年１２月，该公司及其下属石化企业巴西化学公司在美国一家联邦法院认罪，承认曾在拉美和非洲１２个国家行贿７．８８亿美元以获得工程合同。

此后，拉美多国启动相关调查，一些政要陆续被牵扯进此案。

秘鲁最高法院今年５月宣布，秘鲁政府已经向美国司法部门呈交了对秘鲁前总统托莱多的逮捕令，请求美方将其拘捕。据巴西检察部门提供的证据，奥德布雷希特公司承认为获得秘鲁跨洋公路工程项目，向托莱多政府行贿２０００万美元。

今年７月，秘鲁司法部门宣布，另一位秘鲁前总统乌马拉及其妻埃雷迪亚涉嫌洗钱等罪名，决定对两人实行１８个月的预防性监禁。而根据此前秘鲁检方调查，乌马拉夫妇还涉嫌从奥德布雷希特公司的建筑项目中获取非法利益。

在厄瓜多尔，该国最高法院１２月１３日以贪腐罪判处该国副总统豪尔赫·格拉斯６年监禁。格拉斯因此成为拉美国家中因涉及奥德布雷希特公司行贿案而获罪的最高级别官员。

在巴西，该国前总统卢拉也因奥德布雷希特公司案受到调查。２０１６年１０月，巴西利亚检察院指控卢拉收受奥德布雷希特公司约９０９万美元，帮助该公司在安哥拉的一个工程项目获取巴西社会经济开发银行贷款。今年７月，卢拉因贪腐罪被判９年半监禁，目前他还在上诉。

此外，哥伦比亚总统桑托斯、巴拿马前总统里卡多·马蒂内利的儿子和兄弟、阿根廷前总统克里斯蒂娜政府的多名成员、巴西总统特梅尔等也都在不同程度上被卷入奥德布雷希特公司案。

影响拉美发展

今年以来拉美整体政局趋于缓和，经济增长出现曙光。然而，最近一段时间曝光的多国高官腐败问题，为渴望稳定的拉美增添了变数。２０１８年，拉美将迎来大选年，多个国家都将进行政府换届。分析人士认为，频发的腐败丑闻势必削弱一些国家政府和政党的公信力，为政局波动埋下隐患。

今年１０月，墨西哥塔毛利帕斯州前州长埃尔南德斯因涉嫌腐败被捕，成为今年第４名因涉腐被捕的墨西哥前州长。这４人均来自墨西哥执政党——革命制度党，这无疑为该党在明年大选中的前景蒙上了阴影。

腐败是危害社会稳定、经济发展的毒瘤。根据墨西哥竞争力研究所发布的数据，腐败问题每年吞噬墨西哥５％的国内生产总值。

根据巴西警方６月份公布的数据，过去４年间，警方调查了逾２０００起腐败案件，这些腐败行为给巴西带来的损失高达３００多亿美元。

中国社会科学院拉美研究所副研究员郭存海认为，频发的腐败丑闻会加剧这些拉美国家的政治动荡，导致经济改革举步维艰，对于刚刚走上复苏之路的拉美经济来说有较大负面影响。

墨西哥金融研究基金会研究员豪尔赫·桑切斯也表示，严重的腐败问题将削弱外国投资者对拉美国家的信心，对地区经济恢复增长将产生不利影响。

顽疾为何难除

秘鲁法学家何塞·乌加斯认为，最近一段时间奥德布雷希特案引发的拉美政坛震荡，充分说明该地区的腐败问题已经是一个严重的结构性问题。

桑切斯指出，拉美国家普遍模仿西方的政治体制和司法制度，但从近半个世纪的历史看，这些国家无论什么政党上台，都未能很好解决腐败问题，拉美在建设法治国家的道路上仍任重道远。

郭存海认为，拉美国家的腐败现象不是偶发性，而是大面积的，已渗透到制度层面。腐败问题屡禁不止的主要原因在于法律的构建设计和执行之间存在比较严重的脱节，法律执行缺乏力度和有效性，对腐败分子的惩罚难以得到有效实施。

在拉美不少国家中，部长和议员享有刑事豁免权，只接受最高法院调查。此外，司法程序的繁琐和对上诉次数没有明确限制也让不少腐败官员长期逍遥法外。（参与记者：贾安平、李文清、倪瑞捷、吴昊）

(责编：刘洁妍、常红)