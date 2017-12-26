因蛇纹岩中含石棉 日本71岁园艺工人患肺癌

人民网东京12月26日电（许永新）据《每日新闻》报道，日前，日本埼玉县一位71岁的男性园艺工人因吸入蛇纹岩中所含的石棉而患肺癌，被埼玉县有关部门认定为劳动灾害。因受到蛇纹岩中的石棉危害认定为劳动灾害的情况非常罕见，并且，蛇纹岩中含有石棉这件事情基本上不为人知，因此有可能还有很多其他受害者。

据相关部门调查，该男性在1970年至1982年期间，每周两三次采购蛇纹岩，作为庭院石头进行销售，有时还使用电动工具对石头表面进行切削等加工作业。在从事其他工作之后，又在1992年至2005年，因为园艺工作而对蛇纹岩进行过切割。该男性不知道蛇纹岩中含有石棉，并没有采取戴口罩等安全措施。

该男性在2015年被诊断为肺癌，通过手术摘除了一部分肺部。他认为是因为工作上的原因患病，因而到相关部门进行了劳动灾害申请。经调查，在手术中摘除的肺部组织中检测出了超过规定标准几倍的石棉。相关部门认为由于在工作中吸入了蛇纹岩中所含的石棉，才导致肺癌，因而认定为劳动灾害。

专门研究蛇纹岩石棉危害的爱知学泉大学教授久永直见指出，蛇纹岩引发石棉危害的实际情况并不清楚，这次认定劳动灾害的意义极其重大。蛇纹岩就在人们身边，隐藏的受害者可能相当多，政府应当让相关人员知道其危险性。

据了解，蛇纹岩在日本分布广泛，较为廉价，表面有绿色及黄色的光泽，除了作为混凝土用的石子之外，由于花纹漂亮还用来制作庭院石头及装饰品。有些部分含有石棉，由于风化作用纤维状的石棉可能会四处飞散。此外，角闪石及滑石中也含有石棉。

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