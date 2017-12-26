日本推进私人订制治疗癌症 患者有希望利用医保

人民网东京12月26日电（许永新）癌症为日本人死因第一位，每年都有约100万人被诊断出患有癌症。为了针对每个人的具体情况进行最合适的治疗，日本国立癌症研究所中央医院最快将在下月把检查患者遗传信息的“癌症基因组治疗”向厚生劳动省申请“先进医疗”，如获批准，其中一部分将可以利用医疗保险。此外还有多家医疗机构正在进行准备，日本政府将争取在2019年度（2019年4月至2020年3月）使患者能够利用医疗保险。

据《朝日新闻》报道，“癌症基因组治疗”是对100多种癌症细胞基因进行彻底筛查，找到发生异常的基因，根据变异情况使用药物等的治疗方式。该治疗方式可以根据每个患者的具体特征使用适合的抗癌药物，进行更有效的治疗，因而备受期待。检查需要花费数十万日元，已经在一部分医疗机构开始实施临床研究及自费诊疗。中央医院将在明年年初向厚生劳动省提出申请，在该省召集的专家会议上获得批准后，将争取在2018年度（2018年4月至2019年3月）内尽早实施，这将成为采用该治疗方式的第一家机构。

据了解，细胞内的基因在复制过程中，如果出现某种异常，就会产生癌细胞。基因组治疗是从患者的肿瘤及正常组织采集细胞，利用专业装置检查并读取遗传信息。由多名专家以获取的信息为依据选择最佳的治疗方式。此前的治疗方式是根据不同的脏器使用不同的药物，这种方式副作用强而且有时很难治好。基因组治疗不是根据脏器还是根据基因变异情况使用不同的抗癌药物，能有很高的治疗效果。

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