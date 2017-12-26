塞罕坝：为全球环保树标杆

塞罕坝第一代务林人代表陈彦娴（左一）在颁奖晚会上发表获奖感言

新华社记者陈 诚摄

坝上树林涵养水源意义重大

（来自视觉中国网站）

塞罕坝美景

本报记者雷 声摄

河北围场坝上绿色风光

（来自视觉中国网站）

工作人员行走在塞罕坝机械林场

张 昊摄 （新华社发）

塞罕坝上植树人

（据百度）

新（右侧）旧（左侧）塞罕坝对比照

中国人在塞罕坝创造的生态奇迹令全球瞩目。最近，在肯尼亚内罗毕举行的第三届联合国环境大会上，联合国环境规划署宣布，中国塞罕坝林场建设者荣获2017年联合国环保最高荣誉——“地球卫士奖”。联合国环境规划署给出的颁奖理由是：“来自中国的塞罕坝林场建设者们获得其中的‘激励与行动奖’，他们将荒地变成了绿色的天堂。”

向一寸一寸沙土要绿色

塞罕坝，蒙语原意为“美丽的高岭”，位于河北省北部，历史上曾是一处水草丰沛、森林茂密、鸟兽聚集的天然名苑。然而清末国势衰微，内忧外患，塞罕坝“姥姥不疼，舅舅不爱”，“美丽的高岭”一落千丈，林木凋零，黄沙漫漫，人迹罕至，一片荒芜。

半个多世纪以前，“向塞罕坝进军”的号角吹响。1962年9月，369名来自全国18个省、市、地区和24所大中专院校的热血青年们，吹响集结号，一路北上，踏上海拔最高达1900多米的塞罕坝。

塞罕坝林场创立之时，党和国家明确规定，建设这么一个林场，就是要改变当地自然面貌，保持水土，为改变京津地带风沙危害创造条件。这是硬指标、死命令、也是塞罕坝人的“初心”。

在这里，年均气温零下1.3℃，最高气温33.4℃，最低气温零下43.3℃；在这里，年均积雪7个月；在这里，荒无人烟、飞鸟不栖、没水没电没路，有的只是终日的漫天黄沙……然而，这支平均年龄不到24岁的队伍无畏艰险，义无反顾地展开绿色攻坚，开启了长达半个世纪的造林传奇。

塞罕坝人牢记使命，咬紧牙关，攥紧拳头，挑战血肉之躯的生存极限，跟严酷的自然环境交手、博弈，向一寸一寸的沙土要绿色。这是一场无声的持久绿色攻坚战，大小战役在这片土地上轮番登场。当年在马蹄坑大规模造林，就被直接命名为“马蹄坑大会战”。

经过数十年的不断摸索和努力，三代塞罕坝人成功将这片荒原变成林海，沙地变成绿洲。如今，塞罕坝拥有112万亩人工林，共4.8亿棵树，相当于为每3个中国人种了一棵树。在这里，单位面积林木蓄积量达到全国人工林平均水平的2.76倍，是全国森林平均水平的1.58倍，是世界森林平均水平的1.23倍。

今天的塞罕坝，是“中国天然氧吧”创建示范点，同时也被誉为“华北绿肺”，不仅仅具有阻沙蓄水的实用功能，也是人们外出休闲度假的好去处。

应在世界范围内复制

塞罕坝被建设成为百万亩林场后，其广阔的森林面积不仅有效扩大了湿地面积，改善了区域小气候，为京津冀地区提供生态屏障，还创造了巨大的经济效益。绿水青山在无声无息中变成了金山银山。

据统计，塞罕坝林场林地面积有112万亩，林木价值40多亿元。

除此之外，塞罕坝国家森林公园每年吸引游客50多万人次，一年的门票收入可达4000多万元人民币，真正实现了生态、经济、社会三大效益的统一，成为生态文明建设的新标杆。

治理塞罕坝的绿色成果得到了联合国环境规划署的认可，其“地球卫士奖”每年评选一次，颁发给在环境领域作出杰出贡献的个人或组织。这个联合国系统最具影响力的环境奖项花落塞罕坝，体现了国际社会对中国治荒成效的认同。

塞罕坝的生态奇迹也获得了各国的称赞。许多国家表示，要将塞罕坝的绿色样本带到世界的各个角落。

非洲绿色和平组织代表菲利斯·恩甘加表示：“在非洲，大部分未开垦的地方是沙地。中国有能力改变沙地生态，这是我们特别需要的信息。这样我们就能拓展我们国家的生物多样性，改善我们的生态系统，应对食物危机等情况。”

联合国环境规划署非洲区域气候变化规划协调员理查德认为，塞罕坝这个项目把中国北部的荒漠变成了肥沃的农林生产地。这样的技术应该在世界范围内复制，不仅可以应对沙漠扩大化的挑战，而且可以把荒漠变成丰收之地，这正是这个人口增长的世界所需要的。（付 丽 汪泽方）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)