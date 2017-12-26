创新驱动擦亮中国品牌（高质量发展正扬帆③）

继国产大型客机C919首飞成功后，12月24日中国大型水陆两栖飞机AG600的成功首飞，再次刷屏国内外媒体。新加坡《联合早报》网站报道称，作为中国“三个大飞机”之一的AG600，是当今世界最大的在研水陆两栖飞机，是中国在大飞机领域研制工作取得的又一重大成果。

对此，专家指出，2017年，中国在科技创新方面交出了令世界瞩目的成绩单。在创新驱动下，中国已接近世界创新国家第一集团，并将跻身创新型国家前列。在这个过程中，中国企业创新表现越来越强势，中国品牌的国际竞争力和知名度正在不断提升。

接近世界创新第一集团

时速350公里“复兴号”高铁的运营使中国成为全球高铁商业运营速度最快的国家，可燃冰试采成功标志着中国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家，世界首台超越早期经典计算机的光量子计算机原型在中国诞生……回顾2017年，中国涌现的一大批科技成果再次成功领跑全球科技创新。

对中国科技创新的快速发展，国际社会给予了越来越多的称赞与认可。美国“安卓管理局”网站近日报道称，曾经完全是外国技术进口国的中国现已成为一个技术出口国，其专利申请数量的增长速度超过其他任何国家。英国《金融时报》刊文称，如果说原来是中国在模仿硅谷，那么现在是硅谷在模仿中国了。

国家统计局数据显示，目前中国已成为全国第二大研发投入大国，2016年中国研发投入1.57万亿元，占全球研发经费支出的比例超过20%，研发经费占GDP2.11%，已超过欧盟国家的平均水平。

“总体上看，我国已接近世界创新国家的第一集团。”科技部副部长王志刚日前指出，据监测，中国国家创新指数2000年处于第38位，2017年上升到第17位。世界知识产权组织发布的全球创新指数排名显示，中国从2012年第34位，上升到2017年的第22位，成为唯一进入前25名俱乐部的发展中国家。

品牌价值跃居全球第二

创新方面，中国企业的表现越来越强势。数据显示，2016年企业在全社会研发经费支出中占比77.5%，企业在国内发明专利申请和授权数占比超过六成以上。根据欧盟委员会发布的2016年全球企业研发投入排行榜，中国企业上榜数居全球第三。2017年，中国独角兽企业数量位居世界第二，占全球38.9%。

企业创新能力的不断提升，成就了更多的中国品牌。在技术创新的驱动下，格力成为集研发、生产、销售、服务于一体的全球家电领军企业，产品远销全球160多个国家和地区，用户超过3亿；华为坚持每年将10%以上的销售收入投入研发，今年强势进入2017全球最具价值品牌500强，品牌价值上涨21.4%……

“品牌是企业的世界名片。”清华大学国情研究院院长胡鞍钢认为，建设现代化经济体系，需要推动高质量发展，需要“品牌强国”战略。一个国家的世界品牌数，既表现经济实力、科技实力，更凸显软实力和国际影响力。

英国著名品牌管理和品牌评估独立顾问公司“品牌金融”不久前发布的“2017国家品牌指数”排行榜显示，中国品牌总价值逾10万亿美元，位居世界第二。中国品牌在全球最具价值品牌世界500强中的数量由2008年的15个增至2017年的57个。

将打造一千个知名品牌

“未来，中国品牌建设可提升空间依旧很大。在此过程中，我们需以创新为引领，提高原始创新的能力，在加强知识产权保护、产业政策鼓励创新及完善创新体系等方面下功夫。”中国社科院工业经济研究所中小企业与创新创业研究室主任贺俊在接受本报记者采访时说。

国资委副主任徐福顺指出，这几年，中国品牌影响力逐渐增大，如航天科技、中航工业等企业依靠自主研发，打造了神舟、长征等在国际上有一定知名度的自主品牌。高铁、核电、特高压等产品品牌已成为国家名片。这些无一不是矢志创新的结果。

科技创新之外，贺俊认为，提升中国品牌国际竞争力和知名度，还需在品牌积淀上多下功夫，同时要充分利用国内市场规模优势打造更多有影响力的中国品牌，并加快中国品牌“走出去”的步伐。

中国品牌建设促进会理事长刘平均日前介绍，中国品牌建设促进会正在配合国家发改委研究制定《中国品牌发展战略》，推动中国品牌加快走向世界。“我们将以每年品牌价值评价发布榜为依据，培育一批中国知名品牌；以世界品牌联盟为基础，培育一批世界知名品牌，计划通过5年的时间培育打造1000个国内外知名品牌，提高中国品牌的竞争力和知名度。”刘平均说。（本报记者 邱海峰）

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