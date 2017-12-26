2017：中国外交 成就非凡（望海楼）

2017年，可谓中国外交承前启后的一年。这一年，中国与世界的良性互动开启了新篇章，中国外交取得的成就以及中国对世界的贡献，均堪称“非凡”。

2017年新年伊始，习近平主席在达沃斯世界经济论坛年会和联合国日内瓦总部发表重要演讲，重点围绕“世界怎么了、我们怎么办、中国怎么做”等核心问题，阐述中国主张，引发国际舆论高度关注。这标志着中国积极参与全球治理、推进经济全球化进程再平衡的新担当。中共十八大以来，中国积极参与全球治理，成为中国统筹国内国际两个大局的重要抓手，体现了中国负责任大国的担当。中国正成为完善全球治理最为活跃的动力之一。

2017年夏初，中国成功举办“一带一路”国际合作高峰论坛。这在“一带一路”历史进程中具有重大意义，既总结了“一带一路”建设取得的重要阶段性成绩，也达到了凝聚更多共识、明确合作方向、推动项目落地、完善支撑体系等目的。“一带一路”既是中国构建开放型经济体制的伟大构想，也是中国参与和完善全球治理体系的主动作为，成为迄今为止中国为世界提供的最重要公共产品。

2017年冬初，美国总统特朗普应邀对中国进行国事访问。中美元首一年之内3次会晤，多次通话通信，为新时期的中美关系确定发展方向、打造对话平台，致力于在相互尊重、互利互惠基础上实现中美关系稳定发展。中俄元首5次会晤，双方务实合作势头强劲，就维护全球战略稳定紧密配合，中俄全面战略协作向着更高水平、更宽领域迈进。中欧关系稳中有进，各领域交流与互利合作进一步拓展。

2017年，中国与周边国家的睦邻友好迈上新台阶，与广大发展中国家的合作取得新突破。中共十九大后，习近平首次出访选择越南和老挝，使双方传统友谊焕发生机，务实合作深化拓展。中韩就处理“萨德”问题达成阶段性共识，中日关系呈现改善发展势头。中国有理有利有节处理了印度边防部队越界造成的洞朗事件。南海局势延续降温势头，中国与东盟提前达成“南海行为准则”框架，宣布启动“准则”实质性案文的具体磋商。中国与非洲、阿拉伯、拉美国家的整体合作顺利推进。

2017年，中共十九大的召开，为中国外交明确了时代新使命。新时代既是中国发展新的历史方位，也是中国特色大国外交的新出发点。中共十九大报告明确中国特色大国外交要推动构建新型国际关系和人类命运共同体。从联合国日内瓦总部到中国共产党与世界政党高层对话会，中国外交唱响构建新型国际关系和人类命运共同体的主旋律，引发国际社会“和声”。

2017年，注定是中国特色大国外交进程中具有里程碑意义的一年。即将到来的2018年，人们有理由相信，中国外交将会以更加宽广全球视野、更加周密务实布局、更加淡定自信心态、更加自觉国际担当、更加积极主动姿态，践行新时代新要求，进一步提高国际影响力、感召力和塑造力，为世界和平与发展作出新的重大贡献，不断开创中国特色大国外交新局面。（作者为本报特约评论员、中国国际问题研究院特聘研究员 贾秀东）

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