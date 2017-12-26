一场阅兵：与新时代的强军梦

7月30日，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在位于内蒙古的朱日和训练基地举行。图为受阅部队官兵。

新华社记者 庞兴雷摄

4月26日，我国第二艘航空母舰下水仪式在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行。

新华社记者 李 刚摄

图为空军轰－6K等多型多架战机开展远洋训练。

陈 亮摄（新华社发）

图为火箭军在戈壁训练场组织实战化训练，进行实弹发射。

王 杰摄（新华社发）

盛夏的草原深处，广袤的朱日和训练基地，黄沙漫卷，硝烟四起。

2017年7月30日上午，刚刚结束实战化训练的1.2万名官兵、600余台（套）装备，征尘未洗、整齐列阵，以战斗姿态接受习近平主席的检阅。

“听党指挥，能打胜仗，作风优良”……官兵们的呐喊响彻大漠，在辽阔的祖国大地上回响。习近平主席号令全军：把英雄的人民军队建设成为世界一流军队。

2017年，对中国人民解放军来说，是意义非凡的一年。在这一年，人民军队迎来90华诞，军队改革迈出了崭新步伐，国防科技取得重大进展，十九大的胜利召开为未来一个时期内军队建设发展指明了方向……人民军队在习近平主席的领航下与时偕行、攻坚克难，强军兴军的蓝图正在一步步变成现实。

沙场阅兵 向着一流进发

90年前，南昌起义一声枪响，人民军队在战火中诞生。

九十载砥砺奋进、风雨兼程，今天的人民军队现代化水平大幅跃升，国防和军队建设站在了新的历史起点上。从风雨中走来的胜利之师，在新形势下如何永葆刀锋锐利？庆祝建军90周年“沙场阅兵”就是最好的答案和展示。

这次阅兵，是我军首次以庆祝建军节为主题的专项阅兵。与新中国成立后我军历史上15次大阅兵相比，这次阅兵打破以往广场阅兵的惯例，不安排徒步方队和踢正步，不安排军乐团、合唱队，没有群众性观摩，每一支枪、每一辆车、每一门炮、每一组导弹发射装置都是先经过实战训练的，所有受阅官兵着作战装具，突出“野味”“战味”。

这次阅兵，歼—20、运—20、歼—16和东风系列核常兼备导弹等近一半新装备亮相，展示了改革强军后的部队战斗力，体现了中国军队向世界一流军队迈进的气势。

这次阅兵，是我军革命性整体性改革重塑后的全新亮相，也是我军向着世界一流军队奋力进发的庄严宣誓，它向世人昭告，经过改革重塑的新一代革命军人正以前所未有的崭新姿态阔步前行。

改革强军 实现全面重塑

强国必强军，强军必改革。深化国防和军队改革，是实现中国梦的时代要求，是强军兴军的必由之路，也是决定军队未来的关键之举。

时间的指针拨回到2015年11月24日，中央军委改革工作会议在这一天召开。以这次会议为开端，人民军队实施改革强军战略两年来，经历了全面重塑、浴火重生的过程。

这是一场自上而下的改革。中央军委改革工作会议召开后不到一周，陆军领导机构、火箭军、战略支援部队正式成立。诞生半个世纪的战略导弹部队，成为继陆、海、空军之后的又一个独立军种。战略支援部队作为新型作战力量的代表，加入人民军队序列。

随后，一系列的“脖子以上”改革，为后续改革奠定了坚实的基础：打破四总部体制，改为军委机关多部门制；撤销七大军区，调整划设东部、南部、西部、北部、中部五大战区……“军委—战区—部队”的作战指挥体系和“军委—军种—部队”的领导管理体系，立起人民军队新体制的“四梁八柱”。

改革如潮涌，后浪推前浪。2016年12月2日至3日，中央军委军队规模结构和力量编成改革工作会议在京举行，开启了人民军队向“脖子以下”改革进军的新征程。

2017年4月18日，习近平接见新调整组建的84个军级单位主官。10天之后，国防部举行例行记者会披露，陆军18个集团军番号撤销，调整组建后的13个集团军番号同时公布。而这些，只是人民军队规模结构和力量编成改革的冰山一角。在新调整组建的军级单位中，还包括海军陆战队、空军空降兵军以及火箭军、战略支援部队中的诸多新型作战力量。

这是一次划时代的力量重塑。改革之后，我军规模更加精干，结构更加优化，从根本上改变了长期以来陆战型的力量结构，改变了国土防御型的兵力布势，改变了重兵集团、以量取胜的制胜模式，编成更加科学，迈出由数量规模型向质量效能型、人力密集型向科技密集型转变的一大步，以精锐作战力量为主体的联合作战力量体系正在形成。

科技兴军 推进军民融合

“要全面实施科技兴军战略，坚持自主创新的战略基点，瞄准世界军事科技前沿，加强前瞻谋划设计，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，不断提高科技创新对人民军队建设和战斗力发展的贡献率。”在庆祝建军90周年大会上，习近平强调了科技兴军的重要性。

回望2017年，国防科技这棵参天大树结下了累累硕果。

4月的大连，春意盎然，造船厂内一片喜庆。中国自主设计建造的航空母舰正式出坞下水。2017年，中国最新055型驱逐舰下水，054A护卫舰、052D驱逐舰等已有型号舰艇不断列装，这种“下饺子”似的军舰下水、入列服役速度让世界惊叹。

中国自主研发建造的单座双发的第五代战机歼—20， 2017年列装空军，正式服役，中国成为世界上第二个能够自主研发并装备第五代战机的国家。

这些先进装备的制造和列装彰显了中国军事科技取得的长足进步，也进一步推动着军队朝着现代化不断迈进。

“把军民融合发展上升为国家战略，是我们长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果，是从国家发展和安全全局出发作出的重大决策，是应对复杂安全威胁、赢得国家战略优势的重大举措。”习近平阐述了军民融合发展的意义。

2017年，中央军民融合发展委员会成立，习近平亲自担任委员会的主任，主持这项事关富国和强军相统一的重大工作。

国产大飞机C919首飞成功、北斗三号全球组网卫星发射成功……一批重大的军民融合科技项目在2017年也取得了突破性的进展。

“坚持富国和强军相统一，强化统一领导、顶层设计、改革创新和重大项目落实，深化国防科技工业改革，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力。”十九大报告在军民融合发展上作出了新的部署，未来军民融合发展将会沿着更加明确的方向不断前进，助力实现新时代的强军梦、中国梦。

聚焦实战 提升打赢能力

大海无垠，水天相接，一排军舰行驶在广袤的海洋上。2017年元旦，备受瞩目的“辽宁号”航空母舰与其他舰艇组成编队进行实战训练。这是一次远洋训练，意义非凡。就在2016年12月底，“辽宁号”航母编队穿过宫古海峡，进入西太平洋，开展实战化训练。这意味着中国航母编队的战斗力已经形成。

“军事斗争是进行伟大斗争的重要方面，打赢能力是维护国家安全的战略能力。”习近平11月3日在视察军委联合作战指挥中心时讲到。2017年，中国军队各军种按照实战化训练的要求，不断开展练兵备战，而且还加强军种联合作战训练，努力锻造一支“召之即来，来之能战，战之必胜”的现代化人民军队。

北疆草原，阅兵之后的朱日和基地迎来了“跨越—2017”军事演习。来自两个集团军的部队在朱日和基地进行激烈“厮杀”。与以往演习不同的是，这是陆军重塑重组之后，陆军合成旅首次进行基地化训练。此次演习围绕新的作战模式所带来的区域作战到全域作战、平面作战到立体作战的新变化，全面展现陆军重塑重组、调整改革后的新面貌、优化编成后的新能力，加速重塑陆军新型训练体系。

空军航空兵某师在11月组织轰—6K等多型多架战机，前出第一岛链，编队飞越巴士海峡和宫古海峡开展远洋训练，飞赴南海战斗巡航。开展远洋训练和战斗巡航如今已经成为常态，这是中国空军提升打仗本领和海上作战本领，造就“全疆域到达、全时空突击、全方位打击”的过硬部队的重要训练方式。

中共十九大报告中指出，军队是要准备打仗的，一切工作都必须坚持战斗力标准，向能打仗，打胜仗聚焦。如今国际形势正发生深刻复杂变化，国际体系进入加速演变和深刻调整时期，国际力量对比正在发生深刻的变化。应对如此复杂深刻的变化，军队“要坚持实战实训、联战联训，创新训练理念和方法手段，大抓实战化军事训练”，这是习近平在12月13日视察第71集团军时所强调的。

军事外交 提升国际形象

初秋的西北，在空军某军事基地内，中国空军和巴基斯坦空军的“雄鹰—VI”联训进行得如火如荼。中巴两军的飞行员驾驶着40余架各型战机，就协同准备、空对空作战、近距支援作战、空对地作战等课目，开展红蓝体系对抗演练。

实现新时代的强军梦，要求我们不能将自我封闭起来，而是应积极开展对外军事交流合作，努力构建全方位国际军事合作新格局。习近平在庆祝建军90周年大会的讲话中指出，中国军队将一如既往开展国际军事交流合作，共同应对全球性安全挑战，积极履行同中国国际地位相称的责任和义务，为推动构建人类命运共同体积极贡献力量。

中国海军和平方舟号医疗船一直以来就是和平的使者，患者的福音。2017年，和平方舟号执行环非访问，到访坦桑尼亚、刚果（布）等国家，为当地人民治疗疾病，受到各国政府和人民的赞誉。

中国一直积极参加联合国的维和行动。9月，为联合国维和待命机制专门组建的拥有8000人左右的维和待命部队完成注册，正式成为中国维和部队重要组成部分，待命担负国际维和任务。

中国的强军梦，同样也要助力世界的和平与发展，在新时代中国特色大国外交的新征程上，中国的军事外交也必将迎来新的发展机遇，取得更加丰硕的成果，惠及中国乃至世界各国人民。（本报记者 孙 懿 张一琪）

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