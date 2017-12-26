2017年国内国际十大体育新闻

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国 内

一、以人民为中心，天津全运会深化改革气象一新

8月27日至9月8日，第十三届全国运动会在天津举行（图①）。本届全运会以深化改革为主基调，在促进群众体育和竞技体育、夏季项目和冬季项目、奥运项目和非奥运项目深度融合、协调发展方面狠下功夫，推出了8项举措。包括新增乒乓球、龙舟等19个大项的群众比赛、邀请高水平华人华侨运动员参赛、将跨界跨项选材与全运会竞赛紧密结合等。改革使全运会既起到引导全国竞技体育发展的龙头作用，又成为引领广大群众广泛参与全民健身活动的重要平台，充分发挥了综合运动会的多元价值和综合功能。

二、姚明当选中国篮协主席，体育协会实体化改革步入快车道

加快体育强国建设需要深化体育改革、更新体育理念。2月23日，第九届中国篮球协会全国代表大会在北京召开，姚明当选新一届主席（图②），这是中国篮球乃至中国体育改革发展的又一标志性事件。其后郎平、李琰、王海滨、冼东妹等有着运动员、教练员背景的专业人才相继担任相关体育协会的主席、副主席，体现了“专业的人干专业的事”的改革思路，对于鼓励社会力量更充分地参与体育事业起到了积极作用。

三、北京2022冬奥会、冬残奥会会徽发布，各项筹办工作有序推进

12月15日，北京2022冬奥会会徽“冬梦”及冬残奥会会徽“飞跃”发布（图③）。两个会徽在视觉语言上和谐统一，设计理念运用中国书法的艺术形态，将中国文化底蕴、现代国际风格、冬奥运动特征融为一体，呈现出新时代的中国新形象、新梦想。今年以来，北京2022冬奥会、冬残奥会筹办工作在绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥的理念引领下有序推进。2月，北京冬奥会和冬残奥会市场开发计划正式启动，冬奥会新场馆建设也全面开工。

四、游泳、田径世锦赛中国选手各有突破

7月，在布达佩斯举行的游泳世锦赛上，中国队获得12金12银6铜，位居奖牌榜第二位。有着“梦之队”之称的中国跳水队夺得8金5银2铜；在花样游泳自由自选组合决赛中，中国队以96.1000分收获首枚世锦赛金牌；徐嘉余夺得男子仰泳100米金牌（图④），为中国男子仰泳首开先河，孙杨获得男子自由泳200米和400米冠军，在世锦赛和奥运会上实现了200自、400自、1500自3个项目的“全满贯”。8月，在伦敦举行的田径世锦赛上，中国队收获2金3银2铜。巩立姣和杨家玉分别在女子铅球和女子20公里竞走比赛中夺金。中国队在跳跃和投掷多个项目上的名次也取得新突破。

五、国际排联大冠军杯中国女排全胜夺冠

9月10日，在有美国、巴西、日本、韩国、俄罗斯队参加的国际排联大冠军杯比赛中，中国女排最后一战以3∶1战胜日本队，以5战全胜的战绩夺冠。这是中国女排16年后再夺这项赛事冠军。中国队的朱婷获得最有价值球员和最佳主攻称号，袁心玥获得最佳副攻称号。

六、国足无缘2018年世界杯，足球改革任重道远

9月5日，中国队在世界杯预选赛亚洲区十二强最后一战中，客场以2∶1逆转击败卡塔尔队，但仍未能获得足够积分，无缘2018年俄罗斯世界杯。此次世界杯预选赛，中国队在16年之后闯入亚洲区最后阶段比赛。虽然过程坎坷，但在不利局面下不言放弃，展现了勇于拼搏的精神面貌。国家队的表现也说明，足球改革任重道远，需把握好方向，久久为功。

七、广州恒大俱乐部实现中超七连冠

10月22日，广州恒大俱乐部主场战胜贵州恒丰智诚队，提前两轮夺得本赛季中超联赛冠军。至此，恒大俱乐部自2011年晋级中超以来，实现了中超七连冠（图⑤）。广州恒大也是足球职业化改革以来夺冠次数排名第二的俱乐部，仅次于大连实德（万达）的8个冠军。

八、新疆队首夺中职篮冠军，联赛新赛季全新亮相

4月7日，中国男子篮球职业联赛（CBA）总决赛第四回合，客场作战的新疆喀什古城队击败广东东莞银行队，从而以4∶0的总比分捧起球队历史上首座总冠军奖杯，他们也成为CBA历史上第六支总冠军球队。10月28日，新赛季CBA联赛拉开战幕，这是中国篮球协会深化改革，实行管办分离之后的首届联赛，常规赛场次增加，季后赛名额增加，多项新举措让联赛更加精彩。

九、体操世锦赛中国队位居奖牌榜首位

10月2日至8日，2017年体操世锦赛在加拿大蒙特利尔举行，中国队以3金1银2铜的成绩位居奖牌榜首位。肖若腾、范忆琳、邹敬园分别夺得男子全能、女子高低杠、男子双杠金牌。其中肖若腾为中国队第五次拿到世锦赛男子全能冠军，林超攀获得亚军，中国队历史上首次包揽世锦赛男子全能冠、亚军。

十、冯珊珊高尔夫女子世界排名第一

11月11日，在海南举行的蓝湾大师赛上，中国选手冯珊珊依靠稳定发挥，以1杆优势夺冠，赢得女子职业高尔夫巡回赛（LPGA）生涯第九座冠军（图⑥）。凭借这一冠军，冯珊珊成为女子世界排名第一的高尔夫选手，她也是中国内地首位世界排名第一的高尔夫选手。

国 际

一、巴黎和洛杉矶分获2024年和2028年夏季奥运会举办权

7月11日，国际奥委会第130届全会在瑞士洛桑举行。会议决定，2024年和2028年夏季奥运会的承办城市将同时产生，法国巴黎和美国洛杉矶同时获得奥运会举办权。7月31日，洛杉矶与国际奥委会达成协议，获得2028年夏季奥运会举办权，这意味着2024年夏季奥运会将在法国巴黎举行。9月13日，国际奥委会在秘鲁首都利马举行的第131次全会上，最终予以确认（图⑦）。

二、俄罗斯代表团无缘平昌冬奥会

12月5日，国际奥委会作出决定，禁止俄罗斯代表团参加2018年平昌冬奥会，只有符合条件的清白运动员才能以“来自俄罗斯的奥林匹克运动员”名义受邀参加个人或集体项目比赛。为俄罗斯选手颁奖时奏国际奥委会会歌、升国际奥委会会旗。这意味着，俄罗斯的国旗和国歌都不会出现在平昌冬奥会赛场，运动员获得的奖牌也不属于俄罗斯。

三、国际足联宣布2026年世界杯扩军

1月10日，国际足联宣布，从2026年世界杯开始，世界杯决赛圈参赛球队将由32支球队扩充至48支，小组赛将分为16个小组进行，每个小组3支球队，小组内进行单循环比赛，排名前两位的球队晋级下一轮，然后进行淘汰赛。随后，国际足联公布的分配名额为亚足联8席、非足联9席、中北美及加勒比足联6席、南美足联6席、大洋洲足联1席、欧足联16席，剩下两个席位由附加赛决定。

四、C罗称霸年度世界足坛最佳评选

凭借着夺得2016年欧冠冠军、欧锦赛冠军、世俱杯冠军、欧洲超级杯冠军和2017年西甲冠军以及卫冕欧冠冠军的优异表现，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（C罗）称霸2017年全年的足球最佳评选。在1月9日公布的国际足联2016年世界足球先生评选中，C罗第四次当选；10月23日，C罗再次获得2017年世界足球先生荣誉，追平了梅西5次获奖的纪录；12月7日，C罗第五次获得金球奖（图⑧），同样在数量上追平了梅西。

五、美职篮金州勇士队夺冠

6月12日，金州勇士队在主场以129∶120击败克利夫兰骑士队，从而以总比分4∶1夺取2016—2017赛季美国职业篮球联赛（NBA）总冠军（图⑨）。勇士队主力球员杜兰特凭借出色表现夺取总决赛MVP（最有价值球员）。勇士队还以16胜1负的季后赛战绩成为NBA历史上胜率最高的夺冠球队。这是勇士队最近3年里第二次夺冠，也是队史第五冠，追平马刺队，并列历史总冠军榜第四位。

六、费德勒纳达尔老将显威统治网坛

2017年的世界男子网坛被36岁的费德勒（图⑩）和31岁的纳达尔统治。两人分别获得今年澳网、温网和法网、美网大满贯冠军，其中纳达尔在法网完成了十冠王的伟业，两人的大满贯夺冠总数分别达到19个和16个，继续排名历史前两位。另外，费德勒的冠军总数达到95个，位居历史第二，纳达尔也凭借今年的优异表现3年后重回世界第一宝座。

七、游泳世锦赛美国队继续称雄

7月14日至30日，游泳世锦赛在匈牙利布达佩斯举行。美国队继续保持霸主地位，在他们夺得的21金12银13铜中，游泳项目获得18金10银10铜，大幅超出喀山世锦赛的8金10银5铜。美国队新秀德鲁赛尔夺得7金，被视为菲尔普斯接班人，20岁的莱德基收获5金，这两人成为本届赛事的男、女多金王。

八、田径世锦赛博尔特无金谢幕

8月4日至13日，田径世锦赛在英国伦敦举行。在短跑王者的谢幕之战中，牙买加选手博尔特发挥不佳，他先在男子100米决赛中输给老对手美国人加特林，仅获季军，又在男子4×100米接力赛最后一棒中因为抽筋不得不退赛，最后以一枚铜牌的成绩带着遗憾结束了职业生涯。

九、梅威瑟跨界击败麦格雷戈写下拳坛新纪录

8月26日，美国职业拳击选手弗洛伊德·梅威瑟与UFC（无限制综合格斗）轻量级冠军康纳·麦格雷戈的跨界世纪拳战在美国拉斯维加斯举行。最终，梅威瑟在第十回合技术性击倒麦格雷戈，提前结束比赛，实现职业生涯50战全胜，胜率100%，超越了拳坛传奇巨星洛奇·马西亚诺49战49胜的纪录。

十、俄罗斯世界杯抽签揭晓，意大利荷兰首次双双无缘决赛圈

12月1日，2018年俄罗斯世界杯小组赛抽签揭晓（图⑾），一届没有“死亡之组”的世界杯产生，称得上强强对话的也许只有西班牙队和葡萄牙队的伊比利亚“半岛德比”以及英格兰队与比利时队的“英超内战”。此前的11月15日，随着秘鲁队击败新西兰队拿到最后一张门票，俄罗斯世界杯32支参赛球队全部产生。欧洲劲旅荷兰队和意大利队相继倒在同组的瑞典队脚下，首次双双无缘决赛圈。

《 人民日报 》（ 2017年12月26日 13 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)