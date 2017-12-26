人民网>>国际

禽流感病毒再度来袭 韩国紧急扑杀20万只家禽

2017年12月26日07:45  来源：新华社
 

　　韩国农业部门官员２４日说，因禽流感病毒再度来袭，为防止疫情扩散，政府部门紧急扑杀了２０.１万只家禽。

　　韩国农林水产食品部一名官员当天说，位于西南部地区的４家养鸭场均检测出Ｈ５Ｎ６禽流感病毒。其中一家位于井邑，地处首尔以南约２６０公里处。另一家位于高敞，地处首尔西南约３００公里处。另外两家均位于灵岩，位于首尔以南３８０公里处。

　　这名官员说，自１１月１９日至１２月２４日，检疫人员已在上述４家养鸭场共计扑杀了２０.１万只鸭子。

　　韩国上月再度发现禽流感疫情后，不少人担忧疫情会蔓延至全国。为了防止疫情扩散，农林水产食品部长官金瑛录下达禁令，要求各大市场停止销售１４周龄以下的幼雏。

　　此外，农林水产食品部还成立１６个检察组，监督检查禁令执行情况。同时，农林水产食品部还要求韩国全国３００多处家禽交易点增加歇业和消毒次数。

　　去年１１月，韩国曾遭禽流感肆虐，扑杀超过３２００万只家禽，占全国家禽总量的近五分之一。由于其中多数是能够产蛋的母鸡，导致下蛋母鸡数量锐减。

　　今年春节期间，韩国曾陷入“鸡蛋荒”，鸡蛋一度摇身变为“金蛋”，价格飞涨。韩国随后从美国、西班牙、澳大利亚和新西兰进口鸡蛋，一定程度稳定了价格。但由于美国和西班牙也暴发疫情，韩国随后决定暂停从上述国家进口鸡蛋。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：樊海旭、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

外交部长王毅回顾2017年中国外交并展望明年工作 临近岁末，外交部长深入解读了一年来中国外交的开创性成果，梳理了党的十九大为做好新时代外交工作作出的顶层设计，并介绍了下阶段外交工作重点。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

世界“看多”中国经济高质量发展 12月18日至20日，中央经济工作会议在北京举行。对各国媒体而言，岁末之际召开的这次重要会议是研判中国经济的不可或缺的风向标。而这次会议释放的诸多信号让世界更加确定，进入新时代的中国经济，正在高质量发展的轨道上全力加速。为此，世界更加看好中国。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved