禽流感病毒再度来袭 韩国紧急扑杀20万只家禽

韩国农业部门官员２４日说，因禽流感病毒再度来袭，为防止疫情扩散，政府部门紧急扑杀了２０.１万只家禽。

韩国农林水产食品部一名官员当天说，位于西南部地区的４家养鸭场均检测出Ｈ５Ｎ６禽流感病毒。其中一家位于井邑，地处首尔以南约２６０公里处。另一家位于高敞，地处首尔西南约３００公里处。另外两家均位于灵岩，位于首尔以南３８０公里处。

这名官员说，自１１月１９日至１２月２４日，检疫人员已在上述４家养鸭场共计扑杀了２０.１万只鸭子。

韩国上月再度发现禽流感疫情后，不少人担忧疫情会蔓延至全国。为了防止疫情扩散，农林水产食品部长官金瑛录下达禁令，要求各大市场停止销售１４周龄以下的幼雏。

此外，农林水产食品部还成立１６个检察组，监督检查禁令执行情况。同时，农林水产食品部还要求韩国全国３００多处家禽交易点增加歇业和消毒次数。

去年１１月，韩国曾遭禽流感肆虐，扑杀超过３２００万只家禽，占全国家禽总量的近五分之一。由于其中多数是能够产蛋的母鸡，导致下蛋母鸡数量锐减。

今年春节期间，韩国曾陷入“鸡蛋荒”，鸡蛋一度摇身变为“金蛋”，价格飞涨。韩国随后从美国、西班牙、澳大利亚和新西兰进口鸡蛋，一定程度稳定了价格。但由于美国和西班牙也暴发疫情，韩国随后决定暂停从上述国家进口鸡蛋。（张旌）（新华社专特稿）

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