无法治愈的退行性疾病？秘鲁前总统藤森获赦免

秘鲁总统佩德罗·巴勃罗·库琴斯基２４日晚决定，“医疗赦免”正在服刑的前总统阿尔韦托·藤森，原因是后者患有“无法治愈的退行性”疾病。

前一天，藤森因心动过速和血压下降被送至医院，目前在接受治疗。

反对赦免令的人士怀疑，库琴斯基刚刚躲过国会弹劾，之所以“放藤森一马”，是因为和人做了“秘密交易”。

【确认赦免】

库琴斯基２４日晚宣布的特赦令说，医生认定藤森患有不断恶化且无法治愈的退行性疾病，出于人道主义考虑，他决定赦免藤森。

藤森多次被判有罪，２００９年因谋杀和绑架罪被最高法院判处２５年监禁。藤森现年７９岁，如果服满刑期，他届时将９３岁。

根据秘鲁法律，犯谋杀或绑架罪的人不能获得赦免，除非此人身患绝症。２０１３年以来，藤森的三次赦免申请都被驳回。一年多前，藤森以健康恶化为由申请医疗赦免。他当时在社交媒体“推特”上写道，自己心律不齐并因此多次入院。

２３日晚，藤森因心动过速和血压下降紧急入院，２４日仍在重症监护室。他的儿子在“推文”中写道，父亲仍需住院数日。

【争议人物】

在秘鲁，藤森是极具争议的政治人物。他上世纪９０年代一直担任秘鲁总统。在任期间，他铁腕打击泛滥多年的反政府武装并大力推行改革，秘鲁治安得以改善，经济迅速发展。但藤森执政时期被指腐败盛行、民主法治横遭践踏。分析人士认为，这也拖累了其女藤森庆子在连续两届总统选举中的选情。

藤森２０００年１１月因国内政治危机出走日本、寻求政治庇护，２００５年１１月在智利被捕，２００７年９月被引渡回国。

回国之后，藤森先后因滥用职权、谋杀、绑架、盗用公款、侵权和行贿等罪名５次受审，其中因谋杀和绑架罪被判监禁２５年。依据秘鲁刑法，罪犯的刑期根据量刑最重的一项判决执行，而不是数罪并罚。

赦免令公布后，一些支持者在藤森所在医院外聚集，庆祝他获赦免。一些反对者则在总统府附近抗议。

秘鲁政府消息人士说，因不满赦免令，至少两名政府内阁部长表露辞职意向，库琴斯基或将于本周改组内阁。另据秘鲁《商报》报道，已有两名执政党议员决定退党。

【秘密交易？】

库琴斯基现年７９岁，２０１６年６月代表“为了变革秘鲁人”党以微弱多数赢得总统选举。他曾在竞选期间承诺不会赦免藤森。

库琴斯基前不久险遭弹劾。他此番不顾被指食言赦免藤森，引发库琴斯基与个别反对党议员进行“秘密交易”的猜测。

因被巴西“行贿大户”、奥德布雷希特建筑工程公司指认受贿，库琴斯基先前面临国会弹劾威胁。秘鲁反对党发起弹劾动议，要求以“永久性丧失道德行为能力”为由弹劾他。国会２１日表决，否决了弹劾案。（杜鹃）（新华社专特稿）

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