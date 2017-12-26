利比亚宣布将于明年9月底前举行大选

新华社突尼斯１２月２４日电（记者 李远 张轩瑞）的黎波里消息：利比亚最高国家选举委员会主席伊马德·萨耶赫２４日在的黎波里说，利比亚总统和议会选举将于２０１８年９月３０日之前举行。

萨耶赫对新华社记者说：“选民登记正在有序进行，目前已有约１００万人登记，登记的人数还在增加。”

萨耶赫表示，所有利比亚公民都能参加这次大选，包括卡扎菲政权的支持者和官员。当被问及卡扎菲的儿子赛义夫·卡扎菲竞选总统的可能性时，萨耶赫说，根据联合国为解决利比亚问题提出的“三步走”行动计划，所有利比亚人都能竞选总统，对候选人不会有区别对待。

“不过总统候选人需要满足什么样的条件，目前相关法律还没有出台，我们正在等待相关法律被通过。”萨耶赫解释说。

根据利比亚最高国家选举委员会本月初发布的公告，明年大选的选民登记注册工作已从本月６日开始，为期６０天，海外选民的登记注册将于明年２月１日开始。

历经６年多的国家混乱状态，利比亚民众对参加选举投票的热情已大幅下降。参加２０１２年议会选举投票的利比亚民众达２７０万，占总人口４２％，而２０１４年选举的投票人数仅为１５０万。

２０１１年，卡扎菲政权被推翻。２０１４年８月，利民兵武装“利比亚黎明”攻占首都的黎波里，扶植任期已结束的国民议会复会，组建“救国政府”。利比亚政府和国民代表大会被迫迁往图卜鲁格。２０１５年１２月，经联合国斡旋，利比亚对立双方议会代表签署了《利比亚政治协议》，同意共同组建民族团结政府。但协议未能落实，利比亚仍然动荡、分裂。

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