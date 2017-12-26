巴西信用卡利率全球最高 平均年利率达352.76%

据南美侨报网报道，巴西消费者调查机构PROTESTE近日指出，目前巴西消费者在使用信用卡购物后需要支付的利率是全球最高的，平均年利率甚至能达到352.76%。

PROTESTE消费者调查机构指出，巴西的信用卡利率与阿根廷、智利、哥伦比亚、秘鲁、墨西哥以及委内瑞拉等拉丁美洲其他6个国家的信用卡平均利率相比都要高。巴西商业银行Banco Pan的信用卡年利率甚至达到830%。

“如果一名巴西消费者使用信用卡消费了1000雷亚尔，而且他第一个月只还账单15%的资金，那么按照年利率830%的标准计算，第二个月他将欠银行1020雷亚尔，也就是说，即使他已经还了150雷亚尔，但下个月他欠的钱反而比之前更多了。”PROTESTE消费者调查机构的经济学家说道。

报道指出，过高的利率是巴西民众债务增加的最主要因素之一。PROTESTE消费者调查机构的经济学家指出：“按照巴西全国债务犯罪调查(PEIC)提供的数据，76.9%的巴西家庭负债的因素是信用卡。”

经济学家还指出，如果将巴西的信用卡利率同其他国家相比，这个数字更加惊人。阿根廷是除巴西以外拉美地区信用卡利率最高的国家，但与巴西的信用卡利率相比却相形见绌。

阿根廷的信用卡利率仅为47.4%，巴西的信用卡利率比阿根廷高出305个百分点。秘鲁的信用卡利率为44%；委内瑞拉的信用卡利率为29%；哥伦比亚最高的信用卡利率也仅达到29.66%；墨西哥的信用卡利率为25.4%；而智利的信用卡利率仅为21.59%。

(责编：樊海旭、常红)