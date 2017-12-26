一个衣着破旧不堪、满身是土的4岁小男孩，一路光着脚尾随中国维和部队的水车到取水点，说口渴想喝水。小男孩扑到阀门前，却因身小力薄扳不开开关。中国工兵连官兵见状立即打开阀门，小男孩扒着水车大口喝完水，脸上露出满足的笑容。

今年1月，中国赴南苏丹维和官兵讲述的这个故事，曾令无数人动容。和平犹如阳光和空气，受益而不觉，失之则难存。“如果还有人问我们为什么要跑那么远，到那么危险的地方去维和，请告诉他，因为我们要维护人类文明的底线。”这是中国蓝盔部队的和平宣言。

2017年，中国坚定不移维护世界和平。“我真诚希望，国际社会携起手来，秉持人类命运共同体的理念，把我们这个星球建设得更加和平、更加繁荣。”习近平主席的新年贺词，也是和平信念的郑重宣示。

从日内瓦到汉堡，从厦门到北京，习近平主席始终心系世界和平，始终强调“中国维护世界和平的决心不会改变”。“一带一路”国际合作高峰论坛上，提出将“一带一路”建成和平之路；庆祝中国人民解放军建军90周年大会上，重申“中国军队始终是维护世界和平的坚定力量”；金砖国家领导人厦门会晤期间，强调“勇担金砖责任，维护世界和平安宁”；中国共产党与世界政党高层对话会，呼吁“让和平的阳光普照大地”。

2500多名中国官兵在8个维和任务区执行任务，中国行动彰显大国担当。建成8000人规模的维和待命部队，首支维和直升机分队出征，首支常备维和警队组织“常备—2017”综合演练，中国人民解放军驻吉布提保障基地成立……中国不断为世界和平注入正能量。（本报记者 赵 成）

《 人民日报 》（ 2017年12月26日 21 版）

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