调查显示：巴西有1180万文盲 东北部地区占一半

据南美侨报网报道，巴西国家地理统计局本月21日发布的全国住户抽样调查报告显示，巴西全国范围内共有1180万名文盲，占15岁以上人口的7.2%。

据报道，巴西国家地理统计局公布的报告指出，“文盲”指的是那些无法使用葡萄牙语读写简单票据的人。调查显示，巴西的文盲主要集中在东北地区，年龄偏大，大部分文盲的年龄在60岁以上，内陆地区以及农村地区的文盲率非常高。

在巴西东北地区，文盲率达到14.8%，是巴西全国平均水平的两倍，也是巴西东南部地区和巴西南部地区的四倍。在巴西1180万文盲中，居住在东北部地区的文盲人数达到650万人，占全国文盲数量的一半。

调查还显示，巴西城市人口的文盲比例远低于农村人口。尽管巴西27个州首府的居民总数占到巴西居民总数的四分之一，但文盲数量仅为110万，占巴西文盲总数的10%。其中，圣保罗市共有1210万人口，其中有19.5万名文盲，文盲率仅为1.9%。

巴西国家地理统计局的分析师玛丽娜·阿瓜斯指出，尽管巴西政府推出的国家教育计划预计在2024年消除文盲，但根据目前的情况来看，要完成这个目标已经变得越来越困难。

巴西全国住户抽样调查表明，过去几十年来，巴西民众的教育水平进步程度非常小。25岁以上的巴西人中至少有一半人没有完成高中学业。

“调查表明，11%的巴西民众没有上过学，完成小学初级教育的民众比例为26.3%，北部和东北部地区没有上过学的民众比例分别达到了14.5%和19.9%。尽管如此，没有上过学并不意味着他们是文盲，有些没有上过学的人依然可以读书写字，”玛丽娜·阿瓜斯说。

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