大国担当  领袖风范（大国外交·寰宇）

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共同架设合作之桥

本报记者 黄发红

“汉堡被誉为‘世界桥城’。很高兴同大家在这里相聚，共商架设合作之桥、促进共同繁荣大计。”7月7日，习近平主席在德国汉堡二十国集团领导人峰会上的重要讲话以桥开篇，意味深长。

汉堡有很多桥。在汉堡报道二十国集团领导人峰会，记者听到了许多与桥有关的中国故事。

文化之桥。在汉堡豫园的九曲桥上，汉堡大学孔子学院顾问雷奈·格拉拉博士告诉记者：“我们脚下的这座桥已成为汉堡最重要的桥之一，很多德国人同中国人一起通过这座桥步入孔子学院大厅，通过各种文化交流活动相识相知。”

商贸之桥。1731年，第一艘来自中国广州的商船满载着茶叶、丝绸与瓷器驶入汉堡港，开启了汉堡与中国近3个世纪的贸易史。如今，每天来往汉堡港的数万个集装箱中，1/3和中国有关。汉堡港务局总裁延斯·迈尔说，汉堡有潜力成为“一带一路”上的枢纽，为所有合作伙伴搭建共赢桥梁。

联动之桥。从“千桥之城”杭州到“世界桥城”汉堡，二十国集团领导人峰会给两座城市带来缘分。汉堡峰会以“塑造联动世界”为主题，与杭州峰会一脉相承。汉堡市政府国务秘书沃尔夫冈·施密特告诉记者，汉堡峰会不少做法都是从杭州“取经”的成果。

维护和推进二十国集团合作势头，完善全球经济治理，习近平主席的汉堡之行，架设起新的合作之桥，影响深远。

开启新的“金色十年”

本报记者 张梦旭

9月3日，厦门国际会展中心会场座无虚席。约1000名嘉宾静候，准备聆听为金砖合作描绘新蓝图的重要演讲。

“10年中，金砖国家探索进取，谋求共同发展；务实为先，推进互利合作；敢于担当，力求在国际舞台上有所作为”“我们要共同开创金砖合作第二个‘金色十年’”……会场内，习近平主席的“金砖金语”激励人心，掌声不断。

“战略高度”“全球视野”“引领未来”……会场外，嘉宾们畅谈对习近平主席演讲的深刻印象。巴西航空工业公司董事长席尔瓦兴奋地说，“唯有开放才能进步，唯有包容才能让进步持久”，习主席的演讲给了我们前进的方向。

全面总结过去10年合作经验，照亮未来10年前行之路，金砖厦门会晤意义重大。每天清晨，扛着“长枪短炮”的记者早早聚集在新闻中心采访集结区，开始新一天满满的采访行程。

厦门寓意“国家大厦之门”，在这里开启新兴市场国家和发展中国家新的合作之门、发展之门，意味悠长。厦门中西合璧、兼收并蓄的城市特性，让各国嘉宾看到开放的魅力、改革的动力，更深刻地领悟到开放、包容、合作、共赢的金砖精神要义。

9月5日，厦门会晤落下帷幕。南非广播公司记者塔什普离开新闻中心的那一刻颇有不舍——“厦门给我留下了美好而深刻的印象。2018年，让我们畅想南非以厦门会晤成果为基础，延续金砖的金色之光。”

首倡之地感受未来

本报记者 赵 成

走进阿斯塔纳专项世博会中国馆，水转大纺车、郑和宝船、大庆油田、秦山和大亚湾核电站、三峡水电站模型依次展现，讲述中国从古至今、从传统能源到新型能源发展历程中的代表性成就。中国国家馆既是了解中国的窗口，也是感受丝绸之路从历史走向未来的窗口。

6月8日，习近平主席在哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫陪同下到此参观。两国元首共同出席中哈亚欧跨境运输视频连线仪式。“希望双方继续通力协作，将连云港—霍尔果斯串联起的新亚欧陆海联运通道打造为‘一带一路’合作倡议的标杆和示范项目，共同建设和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。”习近平主席的话音未落，热烈掌声响彻会场，人们对未来合作的信心升腾。

2013年9月，正是在首次访问哈萨克斯坦期间，习近平主席提出了建设丝绸之路经济带倡议。4年后，习近平主席再次来到阿斯塔纳，“一带一路”建设已给哈萨克斯坦人民带来实实在在的获得感，人们期待在合作中实现更多的个人梦想与国家梦想。

“习近平主席此次访哈将推动两国产能合作等项目不断落实”“哈中亚欧跨境运输合作必将为沿线国家带来经济繁荣、人民幸福”“随着‘一带一路’建设加速前行，我们共同发展的明天定会更加美好”……“一带一路”建设，早已成为哈萨克斯坦人民挂在嘴边、放在心头的大事。

扬起中美合作风帆

本报记者 吴乐珺 杨 迅

4月6日，美国佛罗里达州微风拂面，棕榈摇曳。习近平主席应邀同美国总统特朗普在海湖庄园举行会晤，这是特朗普上任后中美元首首次面对面沟通。美国卡内基国际和平基金会副会长包道格表示，这是一场重要的“认识之旅”。

草坪漫步、家庭茶叙、共赴晚宴、正式会谈，两国元首聊家常、话国事，在海湖庄园进行了超过7个小时的深入交流。坦诚交流、增信释疑，两国元首建立起良好的工作关系和个人友谊。

11月8日，红垣溢彩、黄瓦流光的故宫迎来尊贵客人。习近平主席和夫人彭丽媛陪同来华进行国事访问的美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅参观故宫博物院。

作为凝聚中华传统文化精髓的殿堂，故宫有着独一无二的地标意义和文化象征。两国元首夫妇在故宫宝蕴楼茶叙，参观故宫前三殿，观看文物修复技艺展示和珍品文物展，并欣赏京剧表演。谈中西文化、聊历史风云，亲切友好的场景，汇成历史性的“国事访问+”画卷。

从海湖庄园初识，到德国汉堡会晤，再到故宫畅谈，中美元首互动为双边关系注入正能量。中美两国是世界前两大经济体，彼此良性互动，致力合作共赢，向国际社会发出积极信号。随着两国各领域合作全面铺开，各层次交往日益密切，中美彼此的利益越来越相互交融。

潮起宜踏浪，风正可扬帆。从新的历史起点出发，中美友谊与合作的大船已扬起风帆。

开篇之作赢得喝彩

本报记者 任 彦

最近到瑞士出差，经过年初习近平主席到访的地方，脑海中不时浮现访问时的盛况。新年首访，习近平主席在达沃斯和日内瓦发表两个历史性演讲。作为见证者，记者心中的自豪感油然而生。

1月的达沃斯，白雪皑皑。在逆全球化暗流涌动之际，习近平主席首次出席世界经济论坛年会，发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲，为经济全球化持续发展注入中国动力，也给冬日的达沃斯“带来了阳光”。演讲从阿尔卑斯山传遍全球，中国领导人的天下情怀让世界铭记。“在达沃斯，世界正在见证一个历史性转折点。”

在联合国日内瓦总部，习近平主席发表题为《共同构建人类命运共同体》主旨演讲。47分钟的演讲，赢得30多次热烈掌声，讲到关键处，每句话都有掌声。

掌声源自期盼，源自共鸣，亦源自赞赏。国际贸易和可持续发展中心执行董事成帅华博士听完演讲后，马上给记者发微信分享他激动的心情，描述现场引起的强烈共鸣。他说：“面对前路，世界陷入迷茫。习近平主席此次演讲正当其时，帮助人们看到了方向，给人们以希望和力量。”国际道路运输联盟秘书长翁贝托·德·布雷托听完演讲后感慨万千，“习近平主席的演讲让人心潮澎湃，体现了中国的大国担当。”

从达沃斯到日内瓦，习近平主席铿锵有力的话语总是与掌声相伴。中国外交2017年的亮丽开篇，赢得世界喝彩。

“数不清”的老友会面

本报记者 吴 焰

“习近平主席和普京总统究竟见过几次面？”——一个简单的问题，记者居然会被无数次问倒。

习近平主席和普京总统的每一次会面，都处于全球聚光灯下。按说，只要会数数，搞清“几次”还不“手到擒来”？

然而记者想得太简单了。过去5年，从元首互访到共同出席二十国集团领导人峰会、亚太经合组织领导人非正式会议、金砖国家领导人会晤、上海合作组织峰会等重大国际会议，从正式会晤到私人晚宴，讲清两人见了几次，岂是件容易事？

“数不清”的会面，化不开的情谊。

放眼当今世界，中俄两国如此深情厚谊，实属罕见。习近平就任国家主席以来，无论是把俄罗斯作为首个出访国家，还是赴索契出席冬奥会开幕式“给邻居道喜”；无论是与俄罗斯友好人士及其家属的亲切交谈，还是面对腿脚不便的俄罗斯二战老战士“我过去给你颁奖，你别过来了”的温暖言行……“他拨动了俄罗斯人的心弦！”俄罗斯人民的评价发自肺腑。

也是在今年的国事访问中，普京总统亲手为习近平主席佩戴上象征俄罗斯最高荣耀的“圣安德烈”勋章。其间，有一个小插曲让人难以忘怀。普京本已结束致辞，却在习主席致辞后又作了一番即兴讲话。他说：“您尽管是一个大国领袖，但对自己的功劳并不健谈，十分谦虚。中俄诸多关键问题近年来都迎刃而解、取得进展，离不开您的亲力亲为。”普京的这番讲话有感而发，也让更多人感受到了习主席的个人魅力。

雁栖湖畔历史脉动

本报记者 胡泽曦

采访“一带一路”国际合作高峰论坛是一种特殊的经历。

说其特殊，首先因为这是一个全球瞩目的历史性盛会。5月14日、15日这两天，29个国家的国家元首、政府首脑，130多个国家和70多个国际组织的1500多名代表齐聚北京。从国家会议中心到雁栖湖畔，政要云集，体现了“一带一路”建设空前的人气与热度。在分会场内，记者做了随机采访，遇到的采访对象竟然都是来自不同国家的部长级官员。

说其特殊，还在于那是一个能感受到历史脉动的场合。随着中国日益走近世界舞台中央，其战略思维和执行定力，正给世界带来新的利好，“一带一路”建设是这一点的清楚显现。

在论坛现场，习近平主席提出，“一带一路”建设是一项世纪工程。许多与会嘉宾，也是以长远的眼光看待这场会议的。澳大利亚全球基金会秘书长史蒂夫·霍华德说：“我确定‘一带一路’建设是我们这代人平生所能经历的最重要的工程。” 英国伦敦金融城亚洲事务大使马雪莉告诉记者：“我女儿今年已经9岁了。在我看来，‘一带一路’建设不仅是为我们自己，也是在为我们的下一代打造更美好的未来。”

知名国际关系学者基欧汉曾对记者表示，全球治理有一个预期维度，即一国的行动是否给人以长期负责的预期，将影响其领导力。从这个视角看，今天各方对“一带一路”建设的信心，也是对中国的信心。毕竟，在今天这个世界，能以十年、百年为单位思考问题的，恐怕也只有中国。

寄语春天送来祝福

本报记者 管克江

临近年底，女儿冷不丁问记者一个问题：“爸爸，圣诞老人什么时候来看我呀？”原来，今年4月习近平主席对芬兰进行国事访问期间，记者曾去芬兰北部圣诞老人的故乡罗瓦涅米采访，圣诞老人答应今年底将亲自给女儿送来礼物。

2010年时任国家副主席的习近平曾踏访北极村。“他平易近人，保持着好奇心。”7年过去了，圣诞老人对习近平主席的印象如新，“希望习主席的访问能增进儿童们的福祉。”

在罗瓦涅米采访那几天，记者听到的都是对中芬关系的祝福和憧憬。罗瓦涅米市旅游局的萨拉说，习近平主席到访让这里成为中国游客青睐之地。得知要拍摄欢迎习近平主席到访的视频，萨拉立即召集所有女同事穿上富有民族特色的红色大衣，用芬兰语和中文问好。圣诞老人邮局“精灵”马蒂拉说，每天都有数以千计的中国小朋友给圣诞老人写信，她们都会努力回信，鼓励孩子们怀揣梦想，努力学习。市长洛特沃宁说，万名文化小使者活动在两国展开，真正让友谊在少年儿童的心里发芽……

习近平主席访问芬兰，中芬建立面向未来的新型合作伙伴关系，同意深化“一带一路”框架下合作。芬兰前总理万哈宁曾对记者说，芬兰是距离中国最近的欧洲国家。习近平主席亲自推动中芬关系发展，正把两国拉得更近、更亲。

“当前的中芬关系就如4月的春天，生机盎然，蓬勃向上。”习近平主席访问期间对芬兰总统尼尼斯托说的话，在这个冬天仍值得仔细回味。

中国成为“亚太明灯”

本报记者 裴广江

“我1974年就去过中国，你那时候一定还没有出生。”11月10日，在越南岘港亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会现场，记者偶遇澳大利亚牛顿公司首席执行官艾莫·雅各布，他的开场白如此坦诚，完全不像与记者第一次见面。

那几天在岘港，这样的偶遇不止一次。“中国正在进入一个非常令人兴奋的新时代”“中国领导人提出到本世纪中叶建成社会主义现代化强国，中国要做的事情一定能够做成”……这些新朋友不吝表达对中国的赞叹之情。

在岘港APEC工商领导人峰会上，习近平主席面向世界发表中共十九大后的首场演讲。30分钟的演讲，赢得17次热烈的掌声。比掌声更令人难忘的，是现场的热烈气氛。人们齐刷刷地将手机举起，记录下习近平主席发表演讲的历史性时刻。从会场后方的记者席望去，整个会场霎时变成了手机的海洋。习近平主席演讲结束，会场发出了欢呼声。

立足亚太、造福亚太，以理念引领合作，以行动推动共赢，中国因此赢得人心，成为“亚太明灯”。犹记得3年前在北京，习近平主席提出亚太梦想，推动建立亚太伙伴关系，与各方携手启动亚太自贸区进程；今年初在世界经济论坛年会开幕式上，习近平主席用生动的语言阐述中国关于经济全球化的主张，在岘港仍为各方热议；10月召开的中共十九大描绘中国发展新蓝图，让世界更为坚信中国力量。

在岘港市APEC公园内，中国赠送的《和梦同圆》雕塑承载中国传统天圆地方、和谐共生的理念。以亚太为中心，中国理念将在世界上绽放更多光彩。

点点星光点亮银河

本报记者 杜一菲

“对话会翻开了政党合作新的一页”“习近平总书记的讲话点出了所有政党应秉持的共同价值”“中国共产党为世界各国政党做出了表率”……在采访中国共产党与世界政党高层对话会期间，记者听到最多的，就是各国与会代表的点赞声。

本次对话会吸引了120多个国家近300个政党和政治组织的领导人共600多名中外代表与会，书写了世界政党史上浓墨重彩的一笔。是什么让对话会如此有魅力？中国共产党的政治优势和世界影响力是关键。

会议期间，“中共十九大”成为高频词，各国政党代表纷纷表达进一步了解中共治国理政经验，全面了解习近平新时代中国特色社会主义思想的强烈愿望。会场内准备的各语种版本《习近平谈治国理政》，一经摆出就马上被一抢而空，不少代表在拿到书后就马上开始边读边划重点。

深入分析政党时代使命，为构建人类命运共同体指明方向和路径，习近平总书记的主旨讲话引起强烈共鸣，17次热烈掌声响彻人民大会堂。“不忘初心，牢记使命”这个十九大报告中的关键词，屡屡被代表们提及。“虽然每个政党可能有不同的目标和愿景，但最终的追求都是一致的。”缅甸国务资政昂山素季对此深表认同。

过上幸福美好生活始终是人类孜孜以求的梦想，一个普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界值得全人类为之奋斗。涓涓细流汇成大海，点点星光点亮银河，为人类谋和平、促发展的中共倡议，正在全世界引起广泛共鸣，为构建人类命运共同体汇聚起磅礴的政党力量。

传统友谊历久弥新

本报记者 刘 刚 孙广勇

11月的越南首都河内爽朗宜人，正处于一年中最美的季节。12日上午，内排国际机场专机楼前挤满手持中越两国国旗的欢迎民众，越南女青年也穿上了美丽的国服——奥戴。很多人提前两个小时就赶了过来，为的是占据前排的好位置，近距离感受中国党和国家最高领导人的魅力。

党的十九大后习近平总书记、国家主席首次出访，选择越南、老挝两个社会主义邻国。从河内到万象，接待都是最高规格。越南主席府，欢迎的学生们早早到达，挥舞起中越两国国旗；老挝主席府前挂起两国领导人巨幅画像，各族人民载歌载舞。

特殊安排体现特别用意。在古树幽静、绿意盎然的胡志明故居，习近平总书记与阮富仲总书记品茗畅谈，承诺不忘中越传统友谊的“初心”。在胡志明故居的高脚屋前，习近平总书记亲自给阮富仲总书记送了一份国礼——19期《人民日报》。16期泛黄的报纸，是1955年胡志明主席访华时的报道；3期留有墨香的报纸，是2017年1月阮富仲总书记访华时的报道。“这体现了习近平总书记对越中传统友谊的重视。”胡志明故居管委会主任阮文功对记者说。

14日上午，老挝万象地标饭店贵宾厅充满家一样的温馨。习近平总书记亲切会见奔舍那家族友人，并把一张装裱在相框里的2010年会见奔舍那家族时的照片，作为礼物送给老朋友，勉励他们继续为两国友好事业作贡献。

回想习近平总书记的越南、老挝之行，记者再次想起了胡志明故居那挂满枝头的柚子。柚子要多年才能挂果，中越、中老传统友谊历久弥新，将结出更丰硕的果实。

图片说明

图①：世界经济论坛2017年年会在瑞士达沃斯举行。图为驶向达沃斯的红色小火车。

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图②：瑞士日内瓦万国宫。

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图③：习近平主席的芬兰之行受到该国各地民众热切期待。图为芬兰地方旅游局工作人员欢迎更多中国游客到访。

本报记者 管克江摄

图④：11月8日，中美元首在故宫畅音阁共同欣赏京剧表演。图为演出结束后，外国记者和相关工作人员同参加演出的演员们合影。

本报记者 杜一菲摄

图⑤：中美元首会晤前夕的海湖庄园。

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图⑥：北京市为迎接“一带一路”国际合作高峰论坛在街头设立的花坛。

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图⑦：6月5日，习近平主席到访哈萨克斯坦前夕，阿斯塔纳儿童与大熊猫卡通形象互动。

新华社记者 吴晓凌摄

图⑧：俄罗斯莫斯科红场。

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图⑨：二十国集团领导人汉堡峰会新闻中心。

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图⑩：金砖国家领导人会晤举办地厦门风光。

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图⑾：亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议举办地岘港风光。

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图⑿：越南民众欢迎习近平主席到访。

本报记者 杨 晔摄

图⒀：老挝主席府外欢迎习近平主席的当地学生。

本报记者 孙广勇摄

图⒁：来华参加中国共产党与世界政党高层对话会的外国代表参观被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜模型。

人民网记者 翁奇羽摄

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《 人民日报 》（ 2017年12月26日 23 版）

(责编：王仁宏、常红)