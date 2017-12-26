台风“天秤”已导致菲两万家庭避难 335人死亡或失踪

中新网马尼拉12月25日电 (记者 关向东)菲律宾国家防灾减灾管理委员会发言人马拉司干Mina Marasigan25日表示，受台风“天秤”带来的恶劣天气影响，菲律宾南部已有20870户家庭在261个疏散中心寻求庇护，另有16544个家庭受到亲属帮助。

该委员会透露，22日登陆菲南部棉兰老岛的台风“天秤”24日已离开菲律宾，台风引发的洪水和山体滑坡，造成人员伤亡失踪。据最新统计，已有164人死亡，171人失踪，约7万人被迫逃离家园。

据棉兰老省信息官员Praxides Rubia的透露，死亡者的尸体多在兰纳德尔诺特岛、拉瑙德尔苏尔和三宝颜被发现。到目前为止灾区搜索到的死亡者，包括幼儿园孩子，3、4、5年级的学生，而72岁以上死亡者最多是三宝颜。

据《Inquirer》报道，在萨尔瓦多中央学校，八名小学生的尸体24日被一个接一个地拽出，学校校长里卡多·阿巴洛几乎无法控制自己的情绪。该镇有44人死亡。

而穆耐Munai市长Casan Maquiling透露，已经找到11具尸体，包括8个月大的婴儿。他说，该市还有35人仍下落不明，大部分是儿童和妇女，其中包括议员Jamal Batalo。

马拉司干表示，来自菲社会福利和发展部的救济援助已经空运到Misamis Oriental的Laguindingan机场，由菲律宾航空公司免费运输，主要是食品，政府还将增加空军洛克希德c-130“大力神”运输机运送救援物质。

菲律宾国家防灾减灾管理委员会消息称，菲军队、警察和消防人员正在帮助受灾省份进行搜救工作。

菲总统府发言人在台风“天秤”登陆棉兰老的22日曾表示，政府一定会尽全力帮助受影响的社区和民众恢复生活。

位于菲律宾南部的棉兰老老岛是菲总统杜特尔特家乡，该岛约有2000万人口，极少受到热带风暴袭击，此次却受到重大打击。

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