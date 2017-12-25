2017中国农民工返乡创业创新助推乡村振兴发展大会在遵义举行

人民网北京12月25日电 “创业创新·乡村振兴”—— 2017中国农民工返乡创业创新助推乡村振兴发展大会于12月23日-24日在遵义市汇川区举行。

大会由国务院发展研究中心中国农村劳动力资源开发研究会主办，中共遵义市汇川区委、汇川区人民政府承办。会议紧紧围绕贯彻落实十九大提出的“乡村振兴战略”，积极探索农民工返乡创业创新助推“乡村振兴战略”的有效途径，探寻农民工返乡创业创新的新方法、新路径。

会议期间，遵义市汇川区与全国惠民众创平台签署了战略合作协议。同时，会议举行了“汇川区十佳返乡农民工创业之星”颁奖和“返乡创业创新助推乡村振兴培训示范基地”授牌仪式。有关领导、专家结合各自研究领域，围绕农民工返乡创业助推乡村振兴、加快城乡统筹发展、推进农业供给侧结构性改革、加快新型城镇化和美丽乡村建设，以及政府如何搭建平台破解农民工在返乡创业中遇到的政策短板进行了主题发言。部分优秀返乡农民工代表在会上作了经验交流。

党的十九大明确提出把“乡村振兴战略”作为解决三农问题的重要战略部署。实施乡村振兴，离不开熟悉和了解农村的“乡村工匠”人才。在农村的各类人才中，农民工返乡创业人才最为重要，是乡村工匠的主力军。

据了解，贵州省汇川区抓住国家大力支持农民工返乡下乡创业这一重大契机，全面推进农民工返乡创业创新工作，2016年被评为全国农民工返乡创业试点区，2017年国务院办公厅正式发文确定汇川区为全国“双创”示范基地。为此，汇川区被誉为“返乡创业第一县”，探索了促进双创发展的“汇川实践”。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)