原标题：美军售越过俄红线 两强乌克兰再交锋

新华社北京１２月２５日电 （全球热点）美军售越过俄红线 两强乌克兰再交锋

新华社记者

２０１７年底，俄美两个大国再次在乌克兰问题上角力。２２日，美国宣布向乌克兰提供军事装备，增强其防御能力。仅一天后，俄罗斯回应称，美国直接向乌克兰出售杀伤性武器已经“越过红线”，俄方不会无动于衷。

有迹象显示，美国的举动触动了俄罗斯的敏感神经，双方交锋有升级的可能，由此可能导致乌东部地区重燃战火。

【新闻事实】

据美国媒体报道，总统特朗普本周早些时候批准向乌克兰出售价值约４１５０万美元的Ｍ１０７Ａ１远程狙击步枪及相关装备。

值得关注的是，据英国《金融时报》２５日报道，此次军售包括乌克兰政府一直希望获取的“轻标枪”反坦克导弹。此前，奥巴马政府曾拒绝乌克兰关于获取此类武器的请求，担心大量武器流入乌克兰会加剧地区冲突，增加美俄之间直接冲突的风险。

尽管美国国务院辩称美方在解决乌东部地区问题上无意破坏明斯克协议，美国对乌克兰的协助“完全属于防御性质”，意在帮助乌克兰“建立长期防御能力”，但依然遭到俄罗斯方面“炮轰”。

俄罗斯外交部发布公告说，美国向乌克兰提供武器的举动由此前秘密的企业层面上升至公开的国家层面，已“越过红线”，俄方对此不会无动于衷。

俄副外长里亚布科夫指出，美国在几年前的乌克兰政变中就扮演了重要角色，现在再次企图将这个国家推向新一轮流血冲突。美国在乌克兰问题中的角色不是调停者，而是“煽动战争的帮凶”。

目前，美国政府的这份军售方案还需得到国会批准。美联社报道称，方案在国会受阻的可能性不大。

【深度分析】

暗线转明线，并非偶然，有迹可循。

首先，特朗普政府批准向乌克兰军售，与美方在乌克兰问题上的强硬立场、美国政界的反俄传统一脉相承，是美国近来向俄施压的又一举措。

特朗普正式就任总统后不久就在推特发文，希望俄罗斯将克里米亚“还给乌克兰”。美国国务卿蒂勒森也曾多次指责俄罗斯没有遵守明斯克协议，采取多种方式帮助乌克兰东部民间武装。

随着今年美国与俄罗斯在就叙利亚问题的博弈中落于下风，前者随即加大了对乌克兰问题的介入力度。俄主流媒体将此解读为美国在乌克兰问题中的角色转变，即从“背后搅局者”变成“冲突参与方”。

分析认为，乌克兰东部冲突远未平息，小规模交火时有发生，而美国此时对乌军售可能进一步激活乌东部危机，使旨在和平解决危机的明斯克协议更难得到履行，同时激起乌克兰极端民族主义分子和东部民间武装采取更加激烈的军事对抗行为。

【第一评论】

乌克兰问题是美俄两国角力的焦点所在，也是两国关系正常化的主要障碍。鉴于此，在关键敏感问题上保持克制，不做煽风点火之事，才是维系和谐国际关系的明智之举。

和平解决乌东部地区问题乃当务之急。地处欧洲版图的乌克兰一旦出现乱局，势必殃及欧洲其他国家。美俄在乌克兰问题上达成共识是避免酿成新一轮流血冲突、维护地区和平的重要一环。

无论美方口中的“防御”也好，乌克兰总统波罗申科口中的“自卫”也罢，有关各方都应积极推动履行明斯克协议，秉持善意调解而非煽动流血的初衷，妥处分歧，推动乌克兰问题和平解决。

【背景链接】

２０１４年４月，乌克兰东部地区爆发武装冲突。同年９月，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧洲安全与合作组织、俄罗斯）与乌东部民间武装在明斯克达成停火协议，但冲突并未完全停止。

２０１５年２月，新明斯克协议签署，协议各方就乌东部地区政治安排达成一致，但协议并未得到有效执行。今年３月２９日，乌东部冲突各方商定自４月１日凌晨起实施停火，并从冲突地区撤出重型武器。

但据欧安组织特别观察团提供的数据，乌东部地区近期违反停火的次数仍然居高不下。

本月２０日，乌克兰问题三方联络小组在白俄罗斯首都明斯克举行例行会谈，在有乌东部顿涅茨克和卢甘斯克地区代表参加会谈的情况下，各方商定从基辅时间２３日凌晨起实施无限期停火。（记者：孙萍、赵嫣、丁宜；编辑：孙浩、王丰丰）

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