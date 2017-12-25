原标题：新闻分析：欧洲“东西裂痕”为何再次凸显

新华社北京１２月２５日电 新闻分析：欧洲“东西裂痕”为何再次凸显

新华社记者张伟

近来，欧盟和波兰之间矛盾升级。欧盟委员会以波兰的司法改革“严重违反法治原则”为由，史无前例地建议欧盟理事会启动纪律处分程序。导火索是欧盟对波兰司法改革“严重违反法治原则”深表不满。波兰政府则认为，欧盟此举带有政治色彩且不合法，总统杜达还签署了两项关于司法改革的法案，以示强硬态度。

欧洲媒体普遍认为，由于匈牙利已经明确表示支持波兰，欧盟无法使成员国达成一致，最终难以制裁波兰，包括暂停波兰的表决权。但欧盟和波兰此轮矛盾升级，再次凸显和加大了欧洲内部长期存在的“东西裂痕”。

同传统西欧国家相比，以波兰、匈牙利为代表的一些中东欧国家近年来越发“特立独行”，在媒体管控、司法改革、难民政策等方面与欧盟龃龉不断。

以难民政策为例，欧盟２０１５年通过难民分摊方案，但波兰、匈牙利和捷克三国都拒绝难民配额，一直没有履行这一方案。为此，欧盟委员会本月７日决定向欧洲法院起诉上述三国。

中东欧国家和欧盟及西欧国家之所以在一些具体政策上展开交锋，深层原因是双方在价值观念、社会模式上趋于分化。

波兰、捷克等中东欧国家２００４年５月加入欧盟后，急于被西欧接受，认同其价值观和社会模式。但这种情况已然变化，有三个主要原因：一是中东欧国家经济实力增强，民族主义情绪抬头；二是西欧国家遭遇发展困境，遭遇欧元危机、恐怖袭击等，自身吸引力下降；三是随着欧洲一体化失速，西欧国家主张建设“多速欧洲”，这让中东欧国家担心沦为欧盟内部的“二等公民”。

在这种背景下，中东欧国家回归民族主义，其领导人开始在一些政策上同欧盟叫板，遵循不同的价值观并赢得国内民众广泛支持。

波兰执政党法律与公正党领导人卡钦斯基认为，波兰可以取得与西欧一样的经济成就，同时保持传统的波兰价值观并维持同质的、天主教的白人人口结构。统计显示，９９％的波兰人都是白人。

匈牙利总理欧尔班同样主张，匈牙利要走自己的路，不能让别人主导。欧尔班还指责社会党在２０１０年前执政时总是寻求机会讨好西方，讨好银行家、大资本家或外国媒体，把国家搞得一团糟。

虽然欧洲“东西裂痕”趋于明显，但中短期内，东欧和西欧国家仍然会在欧盟框架内保持大体团结，尚不至于彻底闹翻。

对于中东欧国家来说，留在欧盟内部，依然能够获得巨大的经济利益，比如２０１４年至２０２０年波兰可以获得８２５亿欧元的欧盟基金；对于欧盟和西欧国家来说，更希望影响和同化中东欧国家，维持和巩固东扩的成果。

但从长期来看，东欧和西欧之间如果渐行渐远，矛盾和分歧日积月累，难免会产生深刻的地缘政治影响，冲击欧洲一体化进程、欧俄关系等多个方面。

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