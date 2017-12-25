原标题：综述：２０１７年中柬旅游合作迈上新台阶

新华社金边１２月２５日电 综述：２０１７年中柬旅游合作迈上新台阶

新华社记者毛鹏飞

在中国和柬埔寨旅游合作发展过程中，２０１７年是标志性的一年。截至１１月，中国赴柬游客数量首次突破１００万人次大关，中国成为柬埔寨最大客源国。

柬埔寨旅游大臣童昆近日接受新华社记者采访时说，柬埔寨在２０１７年前十个月共接待外国游客４３０万人次，同比增长１０％，其中中国游客猛增４５％，达到９５万人次，占所有外国游客的２２％。“今年是中柬旅游交往史上重要的里程碑。”

柬埔寨中国商会暹粒省分会秘书长韦继铭告诉记者，来暹粒的中国游客越来越多，这里也吸引了更多中国商人前来投资，从早期办旅行社、开餐馆宾馆，到现在开发旅游产品，促进了当地经济社会发展。

由中柬双方联手打造的史诗舞台剧《吴哥王朝》１０月在暹粒的吴哥大剧院首演。专为该舞台剧建造、集演艺、商业、娱乐、餐饮为一体的大剧院自１２月８日正式运营以来，陆续接待了柬埔寨副首相孟桑安、文化艺术大臣蓬萨赫纳、暹粒省省长庆文松等一万多名国内外观众，成为新的旅游热点。

为吸引中国游客，柬埔寨推出了鼓励当地使用人民币、增加中文标识、提供更多中文导游等一系列措施。

童昆说，２０１７年中国游客给柬埔寨带来约７亿美元的收入，对当地经济发展、减少贫困起到了重要作用。柬埔寨计划２０２０年吸引７００万人次国际游客，由此带来５０亿美元的收入和１００万个就业机会，希望中国游客届时能够达到２００万人次。“我们对实现这个目标很乐观”。

暹粒是柬埔寨的旅游重镇，当地的吴哥窟闻名于世。据吴哥管理机构统计，２０１７年前９个月，赴吴哥古迹参观的中国游客达到６４．８９万人次，同比增长４４％，占外国游客的３７％，居第一位。

１１月２６日，中国驻柬埔寨大使馆驻暹粒领事办公室正式成立。驻暹粒领事办主任刘志杰对新华社记者表示，中国游客人数快速增长，除了吴哥古迹自身的无穷魅力，更重要的是中柬人民之间的友谊。领事办将提供更便捷的领保服务，为前来旅游的中国公民和投资的中国企业保驾护航。

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