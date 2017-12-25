外交部：任何在国际上搞“台独”分裂活动的图谋都注定失败

人民网北京12月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。

实录如下：

问：23日，联合国安理会通过制裁朝鲜的最新决议。朝鲜外务省称这是“战争行为”，并称此次制裁决议造成的一切后果完全由赞成决议通过的国家承担。中方对此有何评论？

答：12月23日安理会针对朝鲜11月发射洲际弹道导弹一致通过了第2397号决议，中方在当天已经对此作出了回应。

我愿再次强调，决议适度强化对朝制裁措施，同时强调不应对朝平民产生不利人道影响，不影响正常经济活动与合作、粮食援助和人道援助，不影响驻朝外交使团活动，并重申维护朝鲜半岛和东北亚和平与稳定，呼吁以和平、外交和政治方式解决问题，支持恢复六方会谈，还强调有关各方应当采取措施降低半岛紧张局势。中方希望有关各方都能全面、平衡执行包括第2397号决议在内的安理会涉朝决议。

在当前形势下，中方呼吁有关国家保持克制，为缓和半岛紧张局势，妥善解决半岛问题作出积极和建设性努力。

问：据报道，第三次巴以和平人士研讨会上周在北京举行。巴以人士围绕推动解决巴以问题进行了深入探讨，达成一系列共识。中方能否进一步介绍具体情况？在当前巴以和谈停滞、耶路撒冷地位风波再起之际，中方如何看待自身在巴以和平进程中发挥的作用？

答：12月21日至22日，第三次巴以和平人士研讨会在北京举行。巴以双方各8名和平人士围绕“双方领导人需要采取的措施、双方公民社会可以发挥的作用以及国际社会可以发挥的作用”三大议题，本着求同存异、共谋和平的原则，进行了充分和深入的讨论，达成《以两国方案为基础推动解决巴以冲突》的共识文件，确认“两国方案”是解决巴以问题的唯一可行路径。我们认为，这次研讨会达成的共识反映了来自两个民族的理性声音，汇聚起双方致力于和平的力量。面对当前中东局势出现的新变化，这次研讨会的召开十分及时和重要。

中方一贯坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持“两国方案”，支持建立以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国。我们认为，巴勒斯坦实现真正建国，以色列才能获得持久的安全，巴以问题得到全面解决，中东局势才有可能得到根本的缓解。

我们认为，耶路撒冷地位问题应该根据国际社会多年来形成的基本共识，通过最终地位谈判来解决。不久前，联合国大会以压倒性多数通过有关决议，认定任何改变耶路撒冷地位的决定和行动无效，这充分反映了国际社会坚持联合国决议、坚持国际共识的鲜明态度。中方主张，各方应秉持尊重多元历史、坚持公平公道、落实国际共识、实现和平共存的原则，坚持根据联合国的有关决议，通过最终地位谈判达成兼顾各方利益的耶路撒冷地位问题解决方案。巴以双方应该尊重彼此生存权利，尤其是避免采取导致局势进一步恶化的行动。

中国作为联合国安理会常任理事国、负责任大国和巴以人民的共同朋友，始终是巴以和平的坚定支持者，长期以来积极推动中东和平进程，努力劝和促谈。中方将继续以习近平主席提出的“四点主张”为指导，为推动巴以问题早日得到全面、公正和持久解决，实现中东和平发挥作用、贡献力量。

问：据报道，21日，台湾方面官员在联合国网络治理论坛上通过视讯方式发言。其间，中国大陆代表发言抗议。中方对此有何评论？

答：我们的立场是一贯的、明确的。台湾地区参与国际组织活动问题，必须遵照一个中国的原则。联合国互联网治理论坛是联合国框架下讨论互联网治理问题的机制，论坛秘书处严格遵守联大第2758号决议，在台湾问题上恪守一个中国原则。

我还要指出，任何在国际上搞“台独”分裂活动的图谋，结果都只有一个，那就是注定失败。

问：据台湾媒体报道，瑞典外交大臣日前在接受议会议员质询时表示，对协助台湾有意义且不以国家身份参与各项国际组织的做法持支持立场，并愿意继续支持台湾参与飞行安全等领域专家会议。关于台参与世界卫生组织问题，瑞外交大臣表示，对台湾期待成为世界卫生组织观察员的诉求持正面态度，但此议题仍需获世卫组织内部共识，目前来看，共识似乎并未出现。中方对此有何评论？

答：我刚才在回答台湾“中央社”记者提问时，已经表明了中方在此类问题上的立场。在中国台湾地区参加国际组织活动问题上，中方的态度是一贯和明确的，即必须按照一个中国原则来处理。台湾问题是中国内政，中方坚决反对其他国家在此问题上说三道四。

在今天记者会结束之前，我有一个令人伤感的消息要告诉大家。

大家可能已经知道了，12月23日，半岛电视台驻京分社长伊扎特先生在北京不幸因病去世。伊扎特先生在中国工作生活前后20多年，为增进阿拉伯世界人民对中国的了解、促进中阿人民友好作出了积极努力。我们对伊扎特先生不幸去世表示沉痛哀悼和深深惋惜，向他的家人和亲属表示诚挚慰问。中方有关部门愿为伊扎特先生家人妥善处理后事提供协助。

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