外交部发言人：中方将继续为推动巴以问题早日得到全面、公正、持久解决贡献力量

人民网北京12月25日电 （记者张慧中）在25日举行的外交部例行记者会上，有记者问：第三次巴以和平人士研讨会上周在北京举行。据了解，巴以人士围绕推动解决巴以问题进行了深入探讨，达成一系列共识。中方能否进一步介绍具体情况？在当前巴以和谈停滞、耶路撒冷地位风波再起之际，中方如何看待自身在巴以和平进程中发挥的作用？

外交部发言人华春莹表示，12月21日至22日，第三次巴以和平人士研讨会在北京举行。巴以双方各8名和平人士围绕“双方领导人需要采取的措施、双方公民社会可以发挥的作用以及国际社会可以发挥的作用”三大议题，本着求同存异、共谋和平的原则，进行了充分而深入的讨论，达成《以两国方案为基础推动解决巴以冲突》的共识文件，确认“两国方案”是解决巴以问题的唯一可行路径。中方认为，这次研讨会达成的共识反映了来自两个民族的理性声音，汇聚起双方致力于和平的力量，面对中东局势出现的新变化，这次研讨会的召开十分及时和重要。

华春莹说，中方一贯坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持“两国方案”，支持建立以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国。中方认为，巴勒斯坦实现真正建国，以色列才能获得持久的安全，巴以问题得到全面解决，中东局势才能得到根本的缓解。

华春莹表示，中方认为，耶路撒冷地位问题应该根据国际社会多年来形成的基本共识，通过最终地位谈判来解决。前不久联合国大会以压倒性多数通过决议，认定任何改变耶路撒冷地位的决定和行动无效，充分反映了国际社会坚持联合国决议、坚持国际共识的鲜明态度。中方主张，各方应秉持尊重多元历史、坚持公平公道、落实国际共识、实现和平共存的原则，坚持根据联合国有关决议，通过最终地位谈判达成兼顾各方利益的耶路撒冷地位问题解决方案。巴以双方要尊重彼此生存权利，尤其是避免采取导致局势进一步恶化的行动。

华春莹说，作为联合国安理会常任理事国、负责任大国和巴以人民的共同朋友，中国始终是巴以和平的坚定支持者，长期以来积极推动中东和平进程，努力劝和促谈。中方将继续以习近平主席提出的“四点主张”为指导，为推动巴以问题早日得到全面、公正、持久解决，实现中东和平发挥作用、贡献力量。

(责编：刘洁妍、杨牧)