美国最年长空姐 81岁 机上服务长达60年

人民网讯 综合媒体报道，从美国波士顿起飞的美国航空第2160航班刚抵达华盛顿特区，81岁的空姐奈许（Bette Nash）协助乘客下机，乘客拥抱她、感谢她的服务，年轻的空服员也跑来大叫：“天啊！我可以跟你合照吗？”这就是全美最年长空姐的日常工作，她从1957年11月开始这份工作，至本月已满60周年。

奈许梳着雅致的包头，身穿深色西装外套、搭配颜色鲜艳的丝巾，谈吐优雅沉着；她无庸置疑是机上耀眼的大明星，一名刚和奈许拍完照的乘客泰勒（Kendra Taylor）兴奋尖叫：“看到她本人时，我想着：‘天啊！上周才在电视上看到她！’”

在美国，飞行员必须在65岁前退休，但空服人员却没有这种限制；从美国东方航空（Eastern Air Lines）倒闭、特朗普航空（Trump Shuttle）倒闭，亦或是全美航空（US Airways Shuttle）与美航合并为美国航空（American Airlines）；人事已非，奈许仍一直都在；她下个月就要满82岁了，还没有计划要退休养老。

奈许受访时说：“我清晨2点10分起床，我有2个闹钟，只要它们响起，我就一定会起来。“她会在日出前抵达里根国家机场（Ronald Reagan National Airport），搭乘她最爱的“华盛顿特区─波士顿”来回航线，同事们更戏称这条路线根本就是“奈许短跑”（Nash dash）。

事实上，身为全美最年长的空服员，奈许能去任何一条有趣的航线，但她唯独钟情“华盛顿特区─波士顿”航线，是因为这位单亲妈妈能每晚赶回家，与患病的儿子共进晚餐。奈许笑着表示，在机上遇到的形形色色乘客，是她做这份工作这么多年来最大的热忱所在：“60年了，旅客来来去去，但每个人都一样，只是需要多一点点的爱和关心。”（老任）

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