安倍晋三重任日本首相将满五年 虽“一家独大”但也脆弱

人民网东京12月25日电（许永新）日本首相安倍晋三从2012年再度出任首相以来，26日将年满5年。

据时事通信社报道，目前安倍仍然是“一家独大”，如果他在明年秋天举行的自民党总裁选举中获得第三次连任，那么他的首相任期最长将可延续到2021年9月。不过，安倍政府在7月的东京都议会选举中被指傲慢，也让人感觉到了“一家独大”的脆弱之处。

安倍在19日的讲演中回顾了10月份取得国政选举5连胜的众议院大选，他表示，有人说可能会丢掉不少议席，但为了应对来自朝鲜的威胁、少子老龄化等这些国难而解散众议院，举行了大选。

在他重任首相的5年里，不断推进被称作“安倍经济学”的经济政策，使得股市上涨。就像是与上涨的股市相呼应，安倍内阁的支持率也居高不下，这成为“一家独大”的根源。

然而，在今年的通常国会上，围绕学校法人“森友学园”与“加计学园”问题，政府的傲慢、松懈招致大量批评之声。支持率的下滑幅度之大前所未有。在国会刚闭幕之后进行公示的东京都议会选举中，自民党遭遇历史性大败，获得议席之少创历史纪录。

不过，在野党不断进行离合聚散，安倍不失时机举行众议院选举，本来“希望之党”在对安倍政府持批评态度的人中备受期待，但却势头锐减。安倍虽然在都议会选举中有所动摇，但又重新恢复了“一家独大”的地位。

2013年的《特定秘密保护法》，2015年的《安全保障相关法案》，尽管遭到在野党的反对，但由于在国会议员人数上占优，都得以顺利通过。另一方面，在今年的通常国会上还制定了有关天皇退位的特殊法案。

在外交方面，日美同盟进一步得到加强。日美关系方面，最初因安倍在2013年12月参拜靖国神社，从美国表示失望等情况来看，并不一定良好。但后来通过了以解禁集体自卫权为核心内容的安保法案等扩大了自卫队的活动范围，同时还与美国总统特朗普建立了个人之间的信赖关系。

安倍的夙愿是修改宪法。安倍在不久前的讲演中重申要争取在东京奥运会召开的2020年实施新宪法。总裁任期已经在今年3月举行的党大会上修改为“连续3届9年”。在不存在威胁首相地位的“后安倍”候选人的情况下，据认为，安倍将通过连任第3届总裁，亲自实现修宪的愿望。

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