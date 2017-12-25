奥地利总理要求欧盟改变按配额分摊难民政策

奥地利总理库尔茨２４日说，欧盟按照配额强制分摊难民将导致欧盟进一步分裂等严重后果。他要求欧盟改变现行难民政策，以缓解因难民涌入导致的内部矛盾激化。

库尔茨当天在接受德国《星期日图片报》采访时说，欧盟各成员国在是否接纳难民以及难民接收配额等问题上应拥有自主决定权。欧盟按照配额强制分摊难民的做法将把欧盟“引入歧途”。

库尔茨说，欧盟关于如何让各国按配额接纳难民的讨论“毫无意义”，绝大多数赴欧难民根本不会按欧盟方案留在保加利亚、匈牙利等国，而是涌向奥地利、德国和瑞典等高社会福利国家。他表示，欧盟现行难民政策亟待修正，敞开接纳难民是“最糟糕的”选择。在欧盟现行政策下，难民与经济移民的界限已完全模糊。

谈及解决难民问题的正确办法，库尔茨认为，欧盟应首先向难民来源国提供其所需帮助，防止难民涌出国境。当难民潮不可避免地出现时，欧盟应采取包括军事手段在内的一切方式，帮助在难民来源国周边国家及地区建立安全缓冲区。

本月１８日，库尔茨就任奥地利总理。库尔茨于２０１３年９月起担任奥地利外长，其间，他始终反对德国总理默克尔主导的宽容接纳难民政策。反对非法移民和反对欧盟强制分摊难民的主张，也帮助库尔茨赢得今年１０月举行的奥地利国民议会选举。

２０１５年９月，欧盟成员国内政部长举行紧急会议，投票通过转移安置在意大利、希腊等国境内的１２万外来难民的方案。此方案当时即引起不少欧盟国家不满，匈牙利等国公开表示反对欧盟按照配额强制分摊难民。目前，欧盟内部围绕各成员国如何履行按照配额接纳难民争议不断，匈牙利、波兰和捷克等国都没有真正履行该方案。欧盟委员会决定就上述三国拒绝难民配额向欧洲法院提出起诉。（记者 潘旭）

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