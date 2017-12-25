通讯：巴西，希望满怀过圣诞

伊比拉普艾拉公园巨大的圣诞树梦幻多彩驱赶着黑夜，园中湖上的音乐喷泉正和着音符跃动起舞——这里是巴西最大城市圣保罗。“２０１７年经济开始恢复，虽不够强劲，但心里还是对来年充满了希望。”前来游玩的安娜·法萨诺告诉记者。

巴西地理统计局公布的最新数据显示，今年第三季度巴西国内生产总值比上一季度增长０．１％，为连续第三个季度环比增长。

随着经济转暖，今年圣诞节圣保罗街面上的人气也旺了不少，节日气氛明显比前两年浓郁：“金树银花”明显增多，各大商场更是人头攒动。

巴西鑫隆商贸进出口公司董事长刘忠利告诉记者：“当地圣诞灯饰８０％以上来自中国，作为主要经营圣诞装饰灯具的进口商之一，今年公司销售量比去年同期增加了３０％以上。”

刘忠利说，除了灯饰，其他一些圣诞相关产品的销售量也有不同程度增长，前来进货的商家对销售前景也更有信心。

巴西全国商品服务和旅游联合会经济师朱莉安娜·塞拉皮奥认为，经济逐渐恢复增长，通货膨胀继续放缓，再加上央行大幅降息等因素影响，巴西家庭的购买力正在强劲复苏。

巴西商业购物中心协会运营部负责人阿德里亚娜·科罗拉说，今年圣诞季销售额预计将增长７％，远高于去年同期０．３％的增幅。其中，服装、鞋类和电子产品销售将尤为强劲。

家庭消费多年来一直是巴西经济增长的支柱。巴西地理统计局数据显示，家庭消费第三季度环比增长１．２％，保持了上一季度的增长势头。

据巴西全国商品服务和旅游联合会估测，在经历两年的低迷后，２０１７年巴西的销售额将比去年增长５．２％，圣诞期间消费将增加３４９亿雷亚尔（１雷亚尔约合０．３美元）。

随着经济好转，各家企业的庆祝活动也比往年多了不少。夏莱克斯进出口公司总经理胡显方告诉记者：“公司一个月前就在一家烤肉店预订圣诞聚餐，尽管价格高了不少，但也是好不容易才订到位子。”

胡显方说，虽然她们公司销售的箱包并不是圣诞节的主要礼品，但今年的销售量也有明显改善，因此公司年底给工人发的红包比往年多了不少。

在银行工作的蒂亚戈今年的年终奖也有所增加。蒂亚戈说，奖金增加使他有能力给家人购买更多礼物，虽然不能像危机前那样“奢侈”地买礼物，但也要弥补一下前两年圣诞节的“缺憾”。

巴西信用保护服务机构和国家商店联合会近日联合发布的调查显示，今年圣诞节不打算送礼物的巴西人比例由去年的１８％降至８％。调查还显示，今年网上购物首次超过实体店，成为巴西人圣诞节购物的首选。有４０％的受访者计划在网上进行圣诞采购，高于去年同期的３２％；３７％的受访者计划在购物中心中采购，低于去年同期的４１％。

为刺激消费，巴西的商家也纷纷开启降价促销模式。巴西智库瓦加斯基金会的调查显示，与圣诞直接相关的商品价格有所下降，其中食品价格同比降幅达７．６８％。

经济回暖增加了巴西今年圣诞的欢乐气氛，巴西各界对本国经济未来增长的信心大增。巴西全国商品服务和旅游联合会调查显示，８２．８％的巴西公司认为未来６个月经济将继续复苏。

“虽然增速仍然很慢，增长也不均衡，再加上明年总统大选前景不明，经济改革能否继续推进仍存在挑战。但随着世界经济恢复，大宗商品价格提高，政府改革成效显现，巴西经济前景可期。”巴西圣保罗因斯珀商学院经济学教授罗伯托·杜马斯这样总结。（记者 王正润）

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