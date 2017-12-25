新闻分析：欧洲防务一体化重抓军工合作

欧洲防务一体化近日迈出半个多世纪以来的关键一步：２５个欧盟国家启动防务“永久结构性合作”，决定共同发展防务能力、投资防务项目以及部署军事行动。

根据２５国提交的合作项目清单，军工产业合作成为欧洲防务一体化的重要抓手。欧盟将通过总额５５亿欧元的欧洲防务基金，为欧洲各国军工产业合作提供资金支持。分析人士认为，这将深刻影响欧洲军工产业未来的发展方向。

合作研制新一代战机

欧洲国家军工产业的主战武器包括战斗机、坦克和火炮，如欧洲战斗机公司生产的“台风”战斗机、法国“阵风”战斗机、德国“豹－２”坦克等。欧洲军工产业的前沿科技主要集中在微电子、人工智能、加密软件和机器人技术等方面。

当前，法国和德国决定联合领导研制欧洲新一代战机，得到欧盟方面的大力推动和支持。随着欧洲防务一体化深入，法德联合战斗机计划可能扩容，吸纳意大利、西班牙、瑞典等军工实力较强的欧盟成员国。

此外，欧洲国家军工合作还将从战机领域向外拓展，比如一些国家正在尝试共同研制主战坦克，德国、荷兰、法国、意大利等国已经启动海军舰艇合作项目。

国防科技大学国际关系学院外军研究中心副主任方晓志接受新华社记者采访时说，英国脱欧后，欧盟一体化防务进程所受的阻力将会大大减少，法德为核心的特点将更加突出。

他认为，欧盟将加大在未来战斗机、新型装甲车、军舰、无人机以及网络安全方面的合作力度，通过构建“永久结构性合作”，积极发展包括欧洲移动医院、联合军事后勤网络、军官培训及特定军事任务联合训练中心在内的各种合作项目。

一体化坚持走实用路线

近年来，欧盟在推进防务一体化时显现出实用主义色彩，比如在经济危机背景下发展军工产业一体化，通过市场放大防务开支的实际价值。

欧盟委员会认为，提升军工产业的竞争力和创新能力，能够有效促进经济发展，高等人才就业、技术研发和出口。根据欧委会的统计，对军工产业每投入１欧元就能产生１．６欧元的回报。

１９９８年，法国和英国发布了《圣马洛宣言》，表示愿意共同建立欧盟自主的军事行动力。此后，欧盟共同防务取得一定进展。然而，由于各国立场存在差异和经济危机等因素，自２００８年以后欧洲理事会就共同防务做出的战略性决议越来越少，而技术性决定比重越来越高。

国防科技大学国际关系学院副教授孔刚认为，回顾欧洲防务一体化进程，早期被称为“圣马洛１．０版本”的模式是从维和行动领域扩展，搭建成为基本完整的共同防务政策。如今，军工产业合作构成“圣马洛２．０版本”，不断将学习成果与合作经验向军力组织、行动规则、军费支撑乃至战略思维领域延伸，最终协助推动水平更高的欧盟共同防务政策。（记者葛晨 刘莉莉）

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