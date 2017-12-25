日本新生人口数创新低 经济可持续发展面临巨大挑战

日本厚生劳动省２２日公布的人口动态统计数据估算值显示，今年日本新出生人口数将仅为９４.１万人，创下１８９９年有统计数据以来的最低值。而今年死亡人数估算值为１３４.４万人，比上年增加３.６万人。这意味着日本人口将自然减少４０.３万人。
针对这一现象，北京外国语大学日本研究中心副主任、日本社会学专家宋金文分析指出，导致日本出生率创新低的最主要原因还是育儿成本太高。儿童的抚养需要大量的人力、物力来支撑，已经成为年轻人的负担。此外，日本的社会结构性因素也在变化。比如婚姻观、就业压力、理想家庭模式的变化等。多元化的价值观导致婚姻成为一种个人的行为选择，这样一来，各种为防治人口减少而实施的社会政策基本无效。
中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员倪月菊认为，出生率再创新低使日本经济的可持续发展面临巨大的挑战：一是给本来就捉襟见肘的日本财政带来巨大的压力，少子化和老龄化现象的持续，意味着未来更少的劳动人口将供养更多的退休人员，社会保险的压力进一步增大；二是未来日本面临更大的劳动力缺口，人件费会持续上涨，这也意味着制造业或服务业的劳动成本将大幅提升，给日本经济增长带来更大的挑战。
在中国外交学院外语系副教授丁曼看来，日本社会目前正在尝试通过社会5.0体系来应对少子、高龄化课题，但这一社会难题是不是仅凭科技就能解决让人怀疑。（记者郭丹 胡晓格）
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