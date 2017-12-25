利比亚宣布将于明年9月底前举行大选

的黎波里消息：利比亚最高国家选举委员会主席伊马德·萨耶赫２４日在的黎波里说，利比亚总统和议会选举将于２０１８年９月３０日之前举行。
萨耶赫对新华社记者说：“选民登记正在有序进行，目前已有约１００万人登记，登记的人数还在增加。”
萨耶赫表示，所有利比亚公民都能参加这次大选，包括卡扎菲政权的支持者和官员。当被问及卡扎菲的儿子赛义夫·卡扎菲竞选总统的可能性时，萨耶赫说，根据联合国为解决利比亚问题提出的“三步走”行动计划，所有利比亚人都能竞选总统，对候选人不会有区别对待。
“不过总统候选人需要满足什么样的条件，目前相关法律还没有出台，我们正在等待相关法律被通过。”萨耶赫解释说。
根据利比亚最高国家选举委员会本月初发布的公告，明年大选的选民登记注册工作已从本月６日开始，为期６０天，海外选民的登记注册将于明年２月１日开始。
历经６年多的国家混乱状态，利比亚民众对参加选举投票的热情已大幅下降。参加２０１２年议会选举投票的利比亚民众达２７０万，占总人口４２％，而２０１４年选举的投票人数仅为１５０万。
２０１１年，卡扎菲政权被推翻。２０１４年８月，利民兵武装“利比亚黎明”攻占首都的黎波里，扶植任期已结束的国民议会复会，组建“救国政府”。利比亚政府和国民代表大会被迫迁往图卜鲁格。２０１５年１２月，经联合国斡旋，利比亚对立双方议会代表签署了《利比亚政治协议》，同意共同组建民族团结政府。但协议未能落实，利比亚仍然动荡、分裂。（记者李远 张轩瑞）
中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】