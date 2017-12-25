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秘鲁前总统藤森被赦免

2017年12月25日10:20  来源：新华网
 

秘鲁总统库琴斯基２４日决定给予正在监狱服刑的前总统藤森人道主义赦免。

库琴斯基通过总统府的一份公报宣布了上述决定。公报指出，库琴斯基总统根据秘鲁政治宪法赋予他的权力，决定给予藤森及与藤森情况相似的另外７人人道主义赦免。

本月１１日，藤森以人道主义理由向监狱提交一份赦免申请。一个官方医疗委员会对藤森的病情进行了评估，认为７９岁的藤森患有不治之症，监狱条件对其生命、健康有严重危害。医疗委员会的报告送交总统府赦免委员会，后得到总统赦免批准。

藤森已于当地时间２３日晚６时许因心率过速和血压下降被紧急送往医院，目前正在接受治疗。

藤森１９９０年当选秘鲁总统并两次连任。２０００年１１月，藤森因国内政治危机出走日本寻求政治庇护，同时宣布辞去总统职务。２００５年１１月他在智利被捕并于２００７年９月被引渡回秘鲁。

藤森被引渡回国以来，先后因滥用职权、谋杀和绑架、盗用公款、侵权和行贿等罪行５次受到判决，其中因谋杀和绑架罪被判监禁２５年。依据秘鲁刑法，罪犯的刑期根据最重的一次判刑执行，而不是数罪并罚。因此，藤森需要在狱中服刑２５年。（记者张国英 贾安平）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)
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