四字成语回击！2017年外交部那些霸气表态

每当中国经历各种外交重大事件时，外交部都会在第一时间发声，而他们的每一次回应都代表着中国向世界发声。2017年外交部这些有力硬气的表态，在维护国家利益的同时也让国人直呼“厉害了！我的大国外交”！
(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)
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中央经济工作会议引发国际社会热烈反响
国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】
中泰铁路合作项目一期工程开工
铁路寄托着泰国对现代化建设和经济发展的梦想。呵叻府距首都曼谷约250公里，是泰国最大的府，也是通往泰国东北部的门户。中泰铁路选择在这里开工，具有重要的历史和现实意义：1896年正式运营的泰国第一条铁路线正是连接曼谷和呵叻；中泰铁路合作项目建成后将是泰国第一条标准轨高速铁路。中泰铁路是两国务实合作的旗舰项目，也是两国在“一带一路”框架下重要的互联互通项目。这条铁路的建设，不论从本国还是地区层面看，都有利于泰国的长远发展，符合泰国人民的切身利益。【详细】