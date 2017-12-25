四字成语回击！2017年外交部那些霸气表态

每当中国经历各种外交重大事件时，外交部都会在第一时间发声，而他们的每一次回应都代表着中国向世界发声。2017年外交部这些有力硬气的表态，在维护国家利益的同时也让国人直呼“厉害了！我的大国外交”！

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)