贺文萍：“中国式正步”何以走出国门

近日，一组卡塔尔阅兵方队以中国式队列和中国式正步来接受检阅的视频和图片在网络上热播、刷屏。此次规模宏大的阅兵式是为了庆祝卡塔尔国庆节，重要的是，卡塔尔军队一改以往长期沿用的英式阅兵操典，挺拔英姿和整齐划一的中国式正步得到了在场观众及卡塔尔各方的高度赞许。

以往，国人已经熟悉了中国企业或者中国维和军人们“走出去”，到海外开展经贸合作以及为国际和平与安全贡献力量。但乍一听到中国人民解放军三军仪仗队的教官团也开始 “走出去”，这个消息还的确让人既感到新鲜，又感到自豪。

曾几何时，我们似乎习惯了眼睛总是向外看、向远处看，好像很容易看到国外的“美”以及远方的“诗意”，却常常不自觉或者有选择性地忽略去发现自身的优点以及近在咫尺的“美丽”和“感动”。很多时候，我们自身或者身边已经习以为常的“美丽”却瞬间点燃了他者的“感动”。

记得2015年9月3日上午,当纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大阅兵在北京天安门广场隆重举行之时，笔者恰巧在商务部国际商务官员研修学院给一批来自南亚和中东国家的商务官员讲课。这些官员虽人在课堂，但都按捺不住、不想错过现场收看中国大阅兵场景。结果，学院也破例组织大家一起到大讲堂的大屏幕前现场收看大阅兵直播。当威武整齐的阅兵方阵依次走过时，总能听到聚精会神收看的这些外国官员的啧啧赞叹声。

不仅阅兵式和中国式正步如此，中国人民经过改革开放以来40年的奋斗，已经在不少科技、制造领域处于世界领先地位。中国外交也已经日益走近世界舞台中央，进入了“不断为人类作出更大贡献的新时代”。和人类历史过往中各大国以武力征服手段步入世界舞台中央所不同的是，崇尚“和为贵”和“分享”文化的中国是以合作发展共赢的理念步入世界舞台中央的。换句话说，中国不是手持利剑到舞台中央“秀肌肉”，而是端着画笔来书写人类发展的新画卷。

法国启蒙思想家伏尔泰曾说过“笔的威力胜于剑”，中国也有谚语云“言语胜于刀剑，笔尖胜过干戈”，指的都是“武力之剑虽可赢一时，但却不可赢一世”，唯有“文明、文化和思想之笔”才能够深入人心，比武力之剑具有更久远的影响力和更顽强的生命力。

在人类相互依存、全球化不断发展的时代，中国外交正日益注重运用“春雨润物细无声”的软力量和软实力来赢得人心。笔者近年来常有机会与来自中东非洲等发展中国家的学者官员们研讨，每逢谈到常被西方诟病、并被讥讽为守旧过时的 “不干涉内政”和“不附加条件援助”这两条中国外交长期坚守的原则是否需要放弃时，这些朋友往往立刻摆手摇头，认为中国千万不要被西方忽悠而丢弃了自身不同于西方的优秀外交传统。

这些原则虽然也需要与时俱进地进行灵活化运用，但这些原则以及我们长期坚持的捍卫主权及领土完整、反对武力干涉以及近年提出的推动建立“人类命运共同体”等理念就犹如“文明和思想之笔”，不仅是我们自身之“美好”，而且也正在被越来越多的国家和人民所认同。当一些大国在中东地区发动和介入战争，卡塔尔阅兵方队走出的中国式正步的确让我们在欣赏之余产生更多深思和回味。(作者是中国社科院西亚非洲所研究员)

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