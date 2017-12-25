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图为“鲲龙”AG600在广东珠海等待首飞。

新华社记者 梁 旭摄

12月24日上午9时39分许，蓝白涂装的大型水陆两栖飞机——“鲲龙”AG600从珠海金湾机场启动，滑行，一飞冲天。十年磨砺，运20、C919、AG600，中国大飞机“三兄弟”终于蓝天聚首。

大飞机“谱系”渐完整

AG600是当今世界在研的最大水陆两栖飞机，飞机选装4台国产涡桨六发动机，最大起飞重量53.5吨，实现超过4000公里的最大航程。

全机5万多个结构及系统零部件中，98%由国内供应商提供，全机机载成品95%以上为国产产品，这是一架真正的“中国制造”。

“AG600是为了满足森林灭火和水上救援需求首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。”AG600总设计师黄领才说，它的研制集中了中国航空工业之智，是集体协作、齐心并进的成果。

上半身是飞机，下半身是船——外形特色明显的“鲲龙”，是名副其实的多面手。它可以在复杂气象条件下作业，一次性救助50名海上遇险者；它可以通过在水面上20秒的滑行一次汲水12吨，单次投水救火面积4000余平方米，实现在水源与火场之间往返投水灭火。

航空业界人士表示，中国大飞机工业的腾飞根植于国力的提升，得益于一个大国顺势而为的智慧和举全国之力自主发展的能力。历经多年自主攻关，中国的大飞机家族已经具备了相对完整的“家族谱系”，中国正式进入全球“大飞机俱乐部”。

“三兄弟”将迎“新伙伴”

作为中国大飞机家族中的重要成员之一，大型水陆两栖飞机本身也有望形成一个“小家族”。

中航通飞华南飞机工业公司董事长刘祥仁说，AG600还可根据任务需要，通过改装，广泛应用于海洋环境监测、海洋资源探测、海上运输等其他用途。

不断推出新品、不断冲刺尖端——展望未来，人们不仅能看到越来越多、越来越丰富的“三兄弟”，还会看到它们更多的“新伙伴”。

在通用飞机领域，刘祥仁介绍，目前正在研发、生产的还有新型通用小飞机，包括私人飞机、公务机等，未来会有更多符合消费者需求、实现“想飞就飞”梦想的国产飞机翱翔蓝天。

在最受关注的大客机领域，中俄国际商用飞机有限责任公司（CRAIC）9月29日宣布，中俄联合远程宽体客机正式命名为CR929。中俄远程宽体客机采用双通道客舱布局，CR929-600的航程为1.2万公里，280座级；通过采用先进气动设计、大量应用复合材料、装配新一代大涵道比涡扇发动机等提高飞机综合性能指标。

蓝天呼唤“中国心”

航空发动机、航电系统、高端材料等诸多航空核心技术亟待全力突破。特别是中国大飞机需要更强劲的“中国心脏”，中国工程院院士刘大响认为，与航空强国相比，航空发动机是中国的“软肋”。

一直以来，中国航空发动机依赖进口，自主研制的型号较少。航空发动机需要在高温、高压、高转速、高载荷等严苛条件下工作，涉及气动热力学、燃烧学等众多基础学科以及工程领域，技术难度大、研制周期长。

与此同时，航空发动机对国民经济的辐射作用明显。根据测算，按产品单位重量创造的价值计算，船舶基准数为1、汽车为9、喷气飞机为800，而航空发动机则高达1400，是飞机制造业“皇冠上的明珠”。

2016年，中国航空发动机集团公司成立。这家新央企成为中国实施航空发动机和燃气轮机重大专项的责任主体，表明中国自主打造航空“心脏”的决心。

近日，中国航发研制的大型客机发动机“长江-1000A”高压压气机完成了第一阶段试验，向国产大飞机装配“中国心”走近了一步。

（据新华社广州12月24日电 记者叶前、王攀、胡喆、呼涛）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)